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安徽泗縣新增感染續降 上海疫情再起 KTV暫緩開放（第二版）

社會熱點 14:46 2022/07/06

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內地周二（5日）新增353宗本土感染個案，較上日略增。安徽泗縣新增201宗，當地政府致信全縣人民稱，社會面陽性比例呈現明顯下降趨勢，疫情傳播風險總體可控。此外，上海疫情反彈，新增24宗創近一個月新高，當地KTV場所暫緩開放，其他場所視情嚴而有序逐步開放。

（第二版更新於14：40 新增上海浦東全域檢測；泗縣檢出9宗社會面陽性個案）

內地新增353宗個案 涉11省

內地周二新增112宗確診及241宗無症狀感染，分布在安徽、上海、福建、北京、江蘇、浙江、山東、四川、陝西、天津、廣東。

具體來看，安徽新增81宗確診及141宗無症狀感染，宿州市泗縣新增75宗確診及126宗無症狀感染，其他個案分布在宿州市靈璧縣、亳州市蒙城縣、蚌埠市固鎮縣。

泗縣日前已實施靜態管理，人員足不出戶。中共泗縣縣委、泗縣人民政府昨日在致全縣人民的一封信中稱，經過十天連續奮戰，社會面陽性比例呈現明顯下降趨勢，疫情傳播風險總體可控。

泗縣昨日展開第八輪核酸檢測，今日通報，在社會面檢出9宗陽性個案。

江蘇新增4宗確診及61宗無症狀感染，分布在無錫、徐州、鹽城。安徽和江蘇兩省陽性個案合計287宗，佔比由上日的近9成降至81%。

上海增24宗 創6月12日以來高點

此外，上海疫情再起，當地周二新增9宗確診及15宗無症狀感染，均在隔離管控中發現，數字創下6月12日以來的高點。官方通報，這24宗個案均與普陀區蘭溪路148號有關。

今日的上海疫情防控新聞發布會上通報，蘭溪路148號發生疫情以後，普陀區第一時間成立調查組開展調查，有關部門已對位於該地址3樓和4樓的耕耘茶室（K萊米唱吧）、曹港娛樂有限公司（自由港量販KTV）涉嫌違法違規的行為立案調查，將根據調查結果，依據有關法律法規嚴肅追究相應責任。

上海市宣布，KTV場所暫緩開放，其他場所視情嚴而有序逐步開放。

另外，會上還通報今日社會面新增2宗確診，二人分別居於虹口和松江。

上海浦東今日將檢測範圍有部分區域擴大到全域，於7月6日至7月8日開展全域全員「3天2檢」（即3天內完成兩次核酸檢測，至少間隔24小時）。同時，在7月9日（周六）將繼續開展全域便民核酸採樣服務。

內地新增335宗本土感染略回落 泗縣今開展第八輪核酸檢測

責任編輯：尹航

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