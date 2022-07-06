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土耳其發現巨量稀土可供全球用千年？中國專家提質疑

經濟脈搏 12:04 2022/07/06

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據土耳其媒體近日報道，土耳其能源與自然資源部長Fatih Donmez日前透露，在境內發現世界第二大稀土蘊藏量，約6.94億噸，僅次於中國。據報當地出口商協會成員更宣稱，土耳其稀土蘊藏量能滿足全球1000年的需求；加工後，可為土耳其帶來數十億美元的收益。

有關消息在內地引發熱議。有內地傳媒引述專家質疑「6.94億噸」的數據準確性，或與稀土礦混為一談，並與預期可帶來的收益不相符；即使數據屬實，土耳其還需考慮開採稀土礦的環境成本。

值得一提的是，土耳其巨量稀土的新聞，除了土耳其當地和部分亞洲媒體有報道外，國際上對此消息保持平靜；主流國際財經媒體未跟進報道。

或把稀土礦混為一談

「極目新聞」報道，廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強懷疑，6.94億噸這一數據，可能將稀土和稀土礦混為一談。他指出，一噸稀土礦僅可提煉出幾公斤稀土，差別是很大。

土耳其能源與自然資源部長Fatih Donmez在Twitter的照片。

林伯強還表示，土耳其方面預計這些稀土資源加工後，或帶來數十億美元的收益，這一數據也和稀土的價格不符。6.94億噸稀土可帶來的收益不可能只有數十億美元。

報道指出，中國稀土行業協會數據顯示，廣泛交易的稀土資源分為碳酸鈰、氧化鑭、金屬铽等多個品種，其價格也從8元/公斤到1.7萬元/公斤不等。此外，土耳其的消息公布後，對國內稀土價格並未產生明顯影響。

中國是稀土生產和出口大國。據美國地質調查局2022年報告，全球稀土儲量為1.2億噸，其中，中國儲量達4400萬噸，排名第一。

【中美科技戰】耶倫提中國稀土 指關鍵商品供應減依賴競爭對手

美五角大樓據報計劃增加稀土庫存 減少對中國依賴

中國掌稀土開採、冶煉分離技術 優勢短期不變

另外，稀土資源還涉及開採和提煉的問題。稀土開採對環境影響較大，土耳其能否負擔環境成本也是個問題。

上海證券報引述上海有色網稀土行業分析師李瑩指出，若消息屬實，土耳其還需要考慮是否能開採、是否具備開採條件以及技術和時間等問題。

李瑩表示，稀土礦有輕稀土和中重稀土礦之分，全球輕稀土礦資源分佈廣泛，美國、澳洲、中國等國家均有輕稀土礦開採分離冶煉等在產項目。中重稀土礦資源主要分佈於東南亞等地區，其分離冶煉過程集中在中國。

稀土被稱作「工業維生素」，是不可再生的戰略資源。稀土應用廣泛，是生產電動汽車和風力發電機、手機甚至是軍事工業等的關鍵元素。

業內人士表示，中國是世界上唯一一個擁有稀土全產業鏈的國家，掌握最尖端的稀土開採和冶煉分離技術，中國的稀土產業優勢短期內不會改變。

責任編輯：林佩怡

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