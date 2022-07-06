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西安爆疫部分公共場所臨時管控 官方澄清：不是「封城」 

社會熱點 13:05 2022/07/06

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陝西西安出現新一輪疫情，涉及Omicron BA.5變異株，源頭尚未明確。全市今日凌晨起實施7天臨時管控措施，以進一步減少人員流動，降低交叉感染風險。市疫情防控指揮部表示，部分公共場所實施臨時性管控，不是「封城」 。

陝西昨日（5日）新增1宗本土確診及10宗無症狀感染，均在西安。西安市疫情防控指揮部有關負責人表示，7天部分公共場所實施臨時性管控措施，是為了盡可能讓社會靜下來，減小社會流動性，快速找出潛在的風險源，降低交叉感染的風險。

Omicron BA.5殺到 西安明起關閉文娛場所、禁止堂食一周

該負責人稱，部分公共場所實施臨時性管控，不是「封城」 。與居民生活密切相關的大型商超綜合體、超市、便利店、農貿市場、醫療機構正常營業。公共娛樂休閑場所暫停營業。餐廳暫停堂食一周，可自取，可外賣，實施無接觸式配送服務。

陝西省長：西安要抓住疫情處置窗口期

同時，黨政機關、企事業單位、各住宅小區、公共交通工具、室外景點、餐飲單位（外賣）、商超市場等場所可以自由進出，實施掃碼、測溫、規範佩戴口罩、通風消毒等措施。

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另據《陝西日報》消息，陝西省長趙一德主持召開全省疫情防控視像調度會，強調西安市要把疫情控住作為硬道理，緊緊抓住疫情處置窗口期，堅持「快」字當頭，分秒必爭開展流調溯源，全面高效組織核酸篩查，不斷加快轉運隔離速度，確保所有風險人員應隔盡隔、不漏一人。

全省其他市、區要把疫情防住作為硬任務，迅速進入戰時狀態，保持指揮體系24小時值班值守，持續加強公路卡口等管理，強化對國內中高風險地區所在縣、區來陝返陝人員管控，加大區域協查力度，全面摸清人員底數，確保風險人員應查盡查、應控盡控。

責任編輯：易燕丹

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