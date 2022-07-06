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雪糕火燒不融化？內地品牌「鍾薛高」：這樣評斷好壞不科學

社會熱點 13:33 2022/07/06

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內地高價網紅雪糕品牌「鍾薛高」近日屢陷風波，繼雪條被指放在31℃室溫1小時沒完全融化後，一段網民用打火機點燃該品牌雪條疑似燒不融化影片，也引起熱議，輿論關注食品安全問題，質疑雪糕是否有太多添加劑。上海市監局亦表示已關注到此事，並告知相關業務處室。

鍾薛高周三（6日）回應稱，所有雪糕產品均按照國家標準合法合規生產，並於檢測合格後出廠，而雪糕中有助乳蛋白保持相對穩定的「卡拉膠」添加量，也符合國家標準規定。聲明續指，用烤雪糕、曬雪糕或者加熱雪糕的方式，來評斷雪糕品質的好壞並不科學。

鍾薛高的雪條被指燒不融化、放室溫近1小時沒完全融化。

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內地網民近日關注「鍾薛高」雪糕燒不融化的問題，有人調侃是「新型耐高溫防火建築材料」，有人質疑能那能消化嗎？但也人稱這樣的測試不科學，認為雪也燒不融。

助乳蛋白保持穩定狀態 卡拉膠添加量符標準

據鍾薛高聲明，涉事的海鹽椰椰雪糕配方中，主要成分為牛奶（35.8%）、稀奶油（19.2%）、椰漿（11.2%）、加糖煉乳（7.4%）、全脂乳粉（6%）等。蛋白質含量為6.3克/100克，固形物含量約40%，高於國家標準GB/T31119-2014《冷凍飲品冰淇淋》中對清型冰淇淋蛋白質含量>0.8克/100克，及固形物含量>20%的要求。

至於消費者關心的卡拉膠，源於紅藻類植物，廣泛使用於冰淇淋、雪糕和飲品中，適量卡拉膠有助雪糕中乳蛋白保持相對穩定的狀態。平均每支78克鍾薛高海鹽椰椰雪糕中，卡拉膠添加量約為0.032克，符合國家標準中，卡拉膠可在冷凍飲品中「按生產需要適量添加」的規定。

聲明指出，鍾薛高全力配合有關部門工作，同時希望並歡迎公眾及媒體秉承科學的立場，對相關問題進行調查、科普。

此前，鍾薛高回應海鹽椰椰產品長時間不融化問題時指，「並不存在不融化的雪糕，固形物高，水少，完全融化後自然就為粘稠狀，不會完全散開變成一灘水狀，而固體無論如何融化也不能變成水」。

該品牌稱，融化呈粘稠狀是因產品固形物含量達到40%左右，除部分原料本身含少量水外，配方未額外添加飲用水。而為在貨架期內保持產品的良好風味和形態，產品僅使用極少量的食品乳化增稠劑，均嚴格按照國家相關標準添加，可放心食用。

「 上海網絡闢謠」日前指出，購買了該品牌兩種不同口味的雪糕（上圖），在27℃室溫下實驗。兩款雪糕很快開始融化，牛乳味靜置不到半小時就基本融化；被網友稱作「一晚都不化」的海鹽椰椰味雪糕靜置40分鐘後，也基本融化。只不過兩款雪糕融化後，都是比較粘稠的乳狀物，而非水狀物。

多名食品工業從業者表示，這是正常現象，指雪糕成分比較複雜，除了牛奶、水分，還包括乳化劑、增稠劑、穩定劑等，會使其融化後的液體比較粘稠。

責任編輯：林佩怡

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