【中美科技戰】美升級圍堵市場憧憬「國產替代」 A股半導體逆市漲（更新版）

美國據報升級對中國芯片的圍堵，施壓荷蘭及日本對華停售光刻機。市場重燃「國產替代」預期，A股半導體板塊逆升領漲。

*15：08 更新A股收市

內地股市周三（6日）震盪走低，三大股指均報跌。上證綜指收跌1.43%，報3355.35點；深證成指跌1.25%，報12811.33點。創業板指收報2802.72點，跌0.79%。滬深兩市成交再破萬億元人民幣。

投資者情緒偏向謹慎，據報兩市逾3300個股下跌。煤炭板塊重挫，化肥、石油、旅遊板塊跌幅居前，半導體板塊逆市走強。。中微公司（滬：688012）一度飆升近20%，收升逾13%；瑞芯微（滬：603893）等漲停。

彭博引述杭州希言資產管理的基金經理石軍波表示，中國半導體板塊的市場邏輯，一直是國產產品替代進口的機械和芯片。美國制裁、企業採購轉向國內設備生產商，是他們銷售增長動力，盡管技術或不是那麼先進。而中微公司的半年度業績預告超出市場預期，也拉動了市場情緒。

天風證券研報指，半導體是戰略性資產，產業鏈自主可控重要性凸顯。而政策持續推動半導體國產化。產能爬坡期疊加國產替代，半導體材料板塊性機會顯現。

【科技戰】美升級對中國芯片圍堵戰？傳華府這樣施壓荷蘭日本

據彭博引述知情人士透露，美國官員正在游說荷蘭當局禁止ASML出售一些舊款的深紫外線光刻機（DUV）。美國官員也在努力向日本施壓，要求停止向中國芯片製造商交付相同技術。

報道指，如果荷蘭政府同意，目前禁止發往中國的芯片製造設備範圍和類別將大幅拓寬，令中芯國際和華虹半導體等晶片製造商受到沉重打擊。中芯國際（00981）和華虹半導體（01347）下跌逾2%。

責任編輯：林佩怡

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