  • 29°C
香港時間 : 2022706日 (三) 15:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美科技戰】美升級圍堵市場憧憬「國產替代」 A股半導體逆市漲（更新版）

經濟脈搏 15:08 2022/07/06

分享：

分享：

美國據報升級對中國芯片的圍堵，施壓荷蘭及日本對華停售光刻機。市場重燃「國產替代」預期，A股半導體板塊逆升領漲。

*15：08 更新A股收市

內地股市周三（6日）震盪走低，三大股指均報跌。上證綜指收跌1.43%，報3355.35點；深證成指跌1.25%，報12811.33點。創業板指收報2802.72點，跌0.79%。滬深兩市成交再破萬億元人民幣。

投資者情緒偏向謹慎，據報兩市逾3300個股下跌。煤炭板塊重挫，化肥、石油、旅遊板塊跌幅居前，半導體板塊逆市走強。。中微公司（滬：688012）一度飆升近20%，收升逾13%；瑞芯微（滬：603893）等漲停。

彭博引述杭州希言資產管理的基金經理石軍波表示，中國半導體板塊的市場邏輯，一直是國產產品替代進口的機械和芯片。美國制裁、企業採購轉向國內設備生產商，是他們銷售增長動力，盡管技術或不是那麼先進。而中微公司的半年度業績預告超出市場預期，也拉動了市場情緒。

天風證券研報指，半導體是戰略性資產，產業鏈自主可控重要性凸顯。而政策持續推動半導體國產化。產能爬坡期疊加國產替代，半導體材料板塊性機會顯現。

【科技戰】美升級對中國芯片圍堵戰？傳華府這樣施壓荷蘭日本

據彭博引述知情人士透露，美國官員正在游說荷蘭當局禁止ASML出售一些舊款的深紫外線光刻機（DUV）。美國官員也在努力向日本施壓，要求停止向中國芯片製造商交付相同技術。

報道指，如果荷蘭政府同意，目前禁止發往中國的芯片製造設備範圍和類別將大幅拓寬，令中芯國際和華虹半導體等晶片製造商受到沉重打擊。中芯國際（00981）和華虹半導體（01347）下跌逾2%。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【科技戰】美升級對中國芯片圍堵戰？傳華府這樣施壓荷蘭日本
今日
【科技戰】美升級對中國芯片圍堵戰？傳華府這樣施壓荷蘭日本
中國2025或成最大芯片國 Google前CEO與美國學者警告華府
2022/06/29
中國2025或成最大芯片國 Google前CEO與美國學者警告華府
【中美科技戰】美國制裁 反令中國芯片產業強勁增長？
2022/06/21
【中美科技戰】美國制裁 反令中國芯片產業強勁增長？

你可能感興趣

【科技戰】美升級對中國芯片圍堵戰？傳華府這樣施壓荷蘭日本
今日 10:45
【科技戰】美升級對中國芯片圍堵戰？傳華府這樣施壓荷蘭日本
中國2025或成最大芯片國 Google前CEO與美國學者警告華府
11:01 2022/06/29
中國2025或成最大芯片國 Google前CEO與美國學者警告華府
【中美科技戰】美國制裁 反令中國芯片產業強勁增長？
15:39 2022/06/21
【中美科技戰】美國制裁 反令中國芯片產業強勁增長？
科技戰 中美關係 制裁 瑞芯微（滬：603893） 中微公司（滬：688012） 經濟 晶片 荷蘭 華虹半導體（01347） 中芯國際（00981）

下一篇文章

深圳科技界明星企業傳大幅裁員千人 應屆生一個不留
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

土耳其發現巨量稀土可供全球用千年？中國專家提質疑
土耳其發現巨量稀土可供全球用千年？中國專家提質疑
路透：中國擬設5000億元基礎設施投資基金 計劃三季度發行
路透：中國擬設5000億元基礎設施投資基金 計劃三季度發行
前年還領漲全國 河北「GDP第一城」唐山樓價怎樣跌入谷底？
前年還領漲全國 河北「GDP第一城」唐山樓價怎樣跌入谷底？
彭博：拜登接近取消部分對華加徵關稅 但可能啟動反補貼調查
彭博：拜登接近取消部分對華加徵關稅 但可能啟動反補貼調查
內地多省市壓縮開支 維持防控、民生等必要領域支出
內地多省市壓縮開支 維持防控、民生等必要領域支出
俄再暗示退出C929客機項目 中國將獨自抗衡歐美航空巨頭？
俄再暗示退出C929客機項目 中國將獨自抗衡歐美航空巨頭？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款