紐時：美擬基於國安及人權 擴大對中國出口管制

拜登政府據報擬基於國安和人權理由，利用此前和盟友聯手制裁俄羅斯的經驗，擴大對中國實施的出口管制，以限制中國取得先進芯片、人工智能等技術用作發展軍備。北京多次表明反對美國泛化國家安全，不斷濫用出口管制等措施，並指其嚴重威脅全球產業鏈，也損害美國在內的各國人民利益。

《紐約時報》引述美國現任和前任官員指， 俄羅斯軍隊入侵烏克蘭後，美國率領數十國禁止向俄羅斯出口先進技術，現在美方正利用這些經驗， 擴大對中國和其他國家的出口限制，以防止侵犯人權行為及國家安全受到威脅。具體措施可能包括擴大管制範圍、重新審視敏感或關鍵技術，以及拉攏夥伴國家參與。

在制定對華戰略時，華府不僅著眼於某技術的軍事用途，還考慮中企在建立監視國度、協助強迫勞動方面的所發揮的作用。

針對高科技，限制中國軍事現代化

「隨著中國在科技領域變得更加激進、好戰、活躍，通過出口管制來管理與中國關係的重要性上升。」負責執行管制措施的工業和安全局（BIS）局長埃斯特韋斯（Alan Estevez）在上周一個會議上提到，美國要確保自身技術優勢，「換句話說，中國不能建構可在任何類型衝突中用來對付我們或鄰國的能力」。

▲ 芯片技術被美國視為敏感技術。

埃斯特韋斯例舉先進芯片、人工智能、量子計算等技術為例，強調「我的目​​標是阻止中國利用這項技術來推進他們的軍隊，使他們的軍隊現代化」。

另有官員指，對俄羅斯實施出口管制可能是迄今為止對普京及其軍隊最成功的懲罰，在飛機零件、石油和天然氣工業設備以及其他商品的廣泛限制，削弱了俄羅斯的軍事及戰略產業。對於中國，這些努力更有針對性，但美方目標不是削弱中國經濟，而是限制中國獲得有助於其軍事和科學進步的技術。

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廣泛管制或反而削弱美國市場地位

報道同時提到，中國是全球第二大經濟體，對其實施限制將比制裁俄羅斯帶來更大風險。有美企高管擔心，廣泛出口管制可能嚴重破壞全球商業，並促使中國限制一些關鍵產品的輸出，包括特定礦產。長遠來看，管控措施還可能迫使外國客戶尋找其他供應來源，削弱美國的市場主導地位。

美國商會執行副總裁布賴恩特（Myron Brilliant）指，商界對中國的市場扭曲政策深表擔憂，但也必須認識到中美兩個最大的經濟體的深度融合，廣泛脫鉤或制裁將增加不穩定。彼得森國際經濟研究所的研究員則指，許多與中國有深厚貿易關係的國家，可能會抵制對中國實施更廣泛出口管制。

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責任編輯：陳建錫