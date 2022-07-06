台灣增3.4萬本土感染 首宗BA.5本土病例現台中

台灣疫情指揮中心宣布，新增3萬4499宗本土病例，多95人死亡。 台中出現台灣首宗Omicron BA.5本土病例。

當日記者會上，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，確診數持續下降，但下降幅度稍緩；另有78宗境外輸入個案。

據台媒《聯合報》報道，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，本土個案為一家三口（媽媽和兩個小孩）自美返台的群聚案，媽媽在入境時已檢測為陽性，小孩的舅舅和外婆有前往接機，雙雙確診驗出BA.5變異株，即為此次本土病例。

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羅一鈞表示，一家三口是6月19日抵台，據了解，接送全程5人都緊戴口罩、車窗緊閉、未進食，一路返回台中，可能在車程中造成病毒傳播。

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羅一鈞表示，其同住家人的密切接觸者有1人，核酸檢測為陰性，目前沒有疫情外擴，因此仍未威脅到社區。本次BA.5的群聚案中5人皆為輕症即無症狀者。

至於新增死亡個案中，年紀最小的為本身有先天性神經系統疾病的一歲男童，需要長期使用呼吸器。他在上月30日發病，出現嘔吐、氣喘、發燒、活力與餵食量下降，翌日送至醫院急診，但突然心跳停止，經搶救無效不治。經剖驗後判定為合併新冠感染與本身神經系統疾病，歸類為共病死亡病例。

責任編輯：李冰琪