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周杰倫《最偉大的作品》MV發佈 新專預約達687萬 豆瓣卻關閉評分

社會熱點 16:45 2022/07/06

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暌違六年，周杰倫將在7月15日推出新專輯《最偉大的作品》，專輯預售預約已突破600萬人次。而同名主打歌MV在今日（6日）中午12點率先上線，一經發佈便引爆微博熱搜，視頻彈幕網站Bilibili的播放量亦超過400萬。在MV異常火爆的同時，豆瓣平台此前因在專輯發行前開放評分，引發熱議。目前，平台方已關閉評分，並將所有評分和評論都進行清空處理。

《最偉大的作品》由黃俊郎、謝迪作詞，周杰倫作曲，MV由周杰倫執導，郎朗客串出演。在MV講述的故事中，周傑倫用一曲鋼琴彈奏化身時空旅人，瞬移到1920年代與藝術家相遇。

「周杰倫先行曲」閱讀量達6.5億次

MV上線半小時左右，相關的話題迅速衝上微博熱搜，「周杰倫先行曲」的詞條更登上熱搜榜單第一。截至發稿，該話題的閱讀量已經達到6.5億次。

    點擊圖片放大
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在其他平台上，《最偉大的作品》MV的熱度亦持續飆升。截至發稿，視頻彈幕網站Bilibili的播放量已超過459萬，最高逾20萬人同時在線觀看；微博播放量超過2100萬；QQ音樂播放量則超過510萬。

另外，《最偉大的作品》專輯昨日已開啟預售預約，並將於7月8日開啟預售，7月15日上線。截至今日下午1時，預約人數達687萬人次。QQ音樂發布公告稱，周傑倫是該平台最快突破300萬人預約的歌手。

人民網評豆瓣提前開分：離了個五線譜

至於在新專輯正式發行前，豆瓣平台於周一（4日）被揭提前開放評分，分數顯示為5.3分。當時已有一百多人打分，打五星人數佔比53.6%，而一星差評則佔比28.6%。

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人民網評隨後發文直斥，「新專輯未發，豆瓣先開分，離了個五線譜！」，表示此事不能不了了之，期待豆瓣方面徹查，並能採取有效措施堵住漏洞。

評論又指，據調查，在豆瓣幾角錢就可以雇一個水軍刷分。由此便需追問，豆瓣何以捍衛自己的公信力？如果容忍這種行為大行其道，豆瓣還怎麼辦下去？豆瓣口口聲聲地稱「豆瓣商務從來沒有、以後也不會有任何與評分有關的合作」，問題是，不合作只是底線之一，確保評分公正也是不容突破的底線，這是豆瓣的立身之本。如果這種亂來行為得不到淨化，豆瓣評分遲早會被玩殘。

對此，豆瓣深表歉意，並回應稱，豆瓣音樂於近期開始進行條目改版，結果導致後台bug，使尚未正式發行的周傑倫專輯《最偉大的作品》提前開分。目前已關閉評分，並將所有評分和評論都進行清空處理。

責任編輯：易燕丹

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