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北京：下周一起 進入人群聚集場所須接種疫苗

社會熱點 17:27 2022/07/06

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內地新冠肺炎疫情持續，北京今日（6日）新增3宗本土感染，本輪累計有12宗個案。最初感染者的病毒均屬Omicron變異株BA.5.2分支；因傳播鏈條清晰，來源明確，市疾控初步認為本次疫情總體可控。

北京市衛健委副主任李昂在疫情發布會上表示，北京市將實施系列疫情防控措施，下周一（11日）起，進入線下培訓機構、圖書館、博物館、電影院、美術館、文化館、體育場館、健身場所、演出娛樂場所、網吧等人群聚集場所的人員，須接種疫苗（不適宜接種除外），其他限流、預約場所優先安排已接種疫苗人員。

同時，出入老年大學、老年活動站和老年人健身娛樂活動場所的老年人，要盡快實現應接盡接。

他指出，公共場所特別是密閉且人員聚集的空間，一旦有隱匿傳染源進入，具有很高的病毒傳播風險，會產生「疫情放大器」的效應，要有效保障公眾生命健康安全，尤其保護好感染風險較高的60歲及以上老年人群和從事公共服務人員。

李昂又表示，接種疫苗仍是新冠疫情防控最有效的措施之一，對預防重症和死亡效果明顯。接種新冠疫苗，刻不容緩。截至7月6日12時，全市已累計接種6254.3萬劑、2340.42萬人，其中60歲及以上人群接種361.83萬人。全市累計為210多位百歲以上老年人接種新冠疫苗，最年長者達112歲。

分批有序恢復直航北京國際商業客運航班

另外，為避免層層加碼、防控過度，同時考慮首都實際和適度從嚴、科學精準要求，結合Omicron變異株特性及防控經驗，北京對首都防控政策措施作出調整，包括部分人員不再限制進返京、分批有序恢復直航北京國際商業客運航班、對直航北京入境人員實行「7天集中隔離+3天居家健康監測」。

首都防控政策措施調整，包括：

優化進返京政策，保障人員正常往來

將14天內有1宗及以上本土感染者所在縣（市、區、旗，下同）旅居史人員嚴格限制進返京，調整為7天內有該區域旅居史人員嚴格限制進返京。

對有1宗及以上本土感染所在地級市其他縣人員、陸路邊境口岸所在縣人員，不再限制進返京。

同時，按照「防控為主、統籌兼顧、穩妥有序、逐步推進」原則，分批有序恢復直航北京國際商業客運航班。

堅決管控輸入風險，築牢首都防控屏障

繼續執行遠端篩查措施，有進返京計劃的旅客，持48小時內核酸檢測陰性證明、「北京健康寶」綠碼，在測溫正常且做好個人防護下可正常進返京，抵京24小時後、72小時內進行1次核酸檢測。

對於通勤人員，繼續執行進返京查驗72小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼政策。

國內其他口岸入境人員在當地完成「7天集中隔離+3天居家健康監測」後，持48小時內核酸檢測陰性證明、「北京健康寶」綠碼即可正常進返京。

科學精準管理風險人員，最大限度防範外溢風險

對密切接觸者、直航北京入境人員實行「7天集中隔離+3天居家健康監測」；對密接的密接實行7天居家隔離；對涉疫場所暴露人員、7天內有陸路邊境口岸所在縣旅居史人員實行「3天兩檢」並做好健康監測。

責任編輯：林佩怡

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