深圳工廠7月不請暑期工了 專家：受對香港出口下滑影響

▲ 龍華汽車站情況。（配圖）

內地經濟低迷、失業率高企下，深圳大多數工廠踏入7月後據報不再聘請暑期工，一是求職者太多的同時，受到對香港出口下滑影響，本土就業職位減少，二是部分工廠為求自保，不敢像過往般大規模招聘。曾經是臨時工「求職寶地」的 龍華汽車站熱鬧依然，但不乏找不到工作，甚至被迫就地安家的外省民工。

每年7月都是深圳龍華汽車站最熱鬧的時候，車站一樓和三樓匯眾了大量的勞動派遣公司，每日迎來送往，為深圳乃至全國各地的工廠輸送臨時工人。《第一財經》記者5日走訪汽車站周邊，看到當地擠滿了來自各地的求職民工，許多人坐在地上和台階上，等待中介帶進廠，但也有不少人等待無果。

外省學生南下打工，苦無廠可進

「今年暑假工太多了，每天都有很多人來問，我們都不敢叫他們過來。」勞務中介陳女士稱，深圳大多數工廠已經不請暑假工，除了請滿以外，一些大廠年齡又有很嚴格的限制，小廠則自身難保，也不打算招暑假工，「前幾天有廠說招人，只有100個崗位，結果有近千人去了現場入職...但是只招100個人」。

來自江西的學生阿豪，因嫌當地的時薪太低，決定南下深圳投靠親戚並一邊找工廠工作，他也到過龍華汽車站，結果發現招聘機會實在不多，餘下的多數是開夜班的職位。他最後放棄了進廠， 在當地一家超市兼職送外賣， 每日工作約10小時， 「沒有底薪，大概有6塊錢（人民幣）一單，多勞多得」。

企業訂單減少，對港出口下滑

中國（深圳）綜合開發研究院區域發展規劃研究所主任黃睿指，部分原因是企業訂單減少，上半年深圳出口貿易有結構性下滑。香港一直是深圳最重要的出口地，佔總額36.7%， 受疫情影響 ，今年前幾個月當地對香港出口額按年跌近20%，導致一些技能要求較低的就業職位需求減少。

另外， 今年不同規模企業的訂單量出現分化，企業內部供應鏈相對完善的大型生產企業、具有一定專業化分工的零部件生產企業，訂單情況較好，但規模小、從事下游組裝環節的企業受國際貿易摩擦和訂單轉移的影響，出現生產銳減的局面。 這也是這類型職位就業機會減少、時薪低的一個原因。

責任編輯：陳建錫