布林肯與王毅會晤將談台灣問題？外交部促美停止縱容「台獨」

美國國務卿布林肯、中國國務委員兼外長王毅，將在印尼舉行的二十國集團（G20）外長會議期間會晤。外界關注中美外長會否談到台灣和涉疆問題，中國外交部發言人趙立堅周三（6日）提到，台灣問題事關中國的核心利益，始終是中美關係中最重要最敏感的問題，促美停止縱容支持「台獨」。

美國務院：布林肯將於本周G20會議期間與王毅會面

在外交部例行記者會上，趙立堅表示，一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎，歷屆美國政府對此均有明確承諾，美國總統拜登作出「四不一無意」表態，也包含不支持「台獨」。美方應該恪守中美三個聯合公報規定，停止開歷史倒車，停止虛化、掏空一個中國原則，停止縱容支持“台獨”，以實際行動維護中美關係的政治基礎。

他又指出，涉疆問題是中方的重大關切。所謂新疆存在強迫勞動，完全是美方為抹黑、遏制中國炮製的彌天大謊。美方應停止炮製強迫勞動的謊言、停止實施「維吾爾強迫勞動預防法」，以實際行動為兩國各領域合作創造有利條件，而不是製造新的障礙。

美：為中美關係設立護欄 烏克蘭、關稅問題成焦點

據中國外交部周二（5日）公布，王毅與布林肯，將就當前的中美關係和重大國際和地區問題交換意見。

美國國務院負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）周二表示，布林肯將與王毅就烏克蘭戰爭進行坦誠討論。他稱，美將傳達希望中國在烏克蘭問題上做和不做什麼的期望。

他又指出，布林肯在與王毅會晤時，首要任務是強調美國致力於與北京「密集外交」及「負責任地管理兩國之間的激烈競爭」。他還表示，美國冀盡一切可能「防止」任何會無意間導致衝突和對抗的誤判。

外電報道，預計在周六（9日）舉行的會晤，王毅與布林肯自去年10月以來的首次當面會晤，亦是中美官員之間的最新高層接觸。

此前，中國國務院副總理劉鶴與美國財長耶倫（Janet Yellen）視像通話，中方表達了對美國取消對華加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切。另外，中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）上月在盧森堡會晤。

責任編輯：林佩怡

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