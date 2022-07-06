曾這樣罵屈原愚忠 雲南前高官被通報違法

雲南省前教育廳長羅崇敏今日（6日）被官方通報違法犯罪，犯罪線索已移交相關部門依法辦理。羅在端午節前夕撰文狠批屈原愚忠，據稱因此被網民舉報。

1952年出生的羅崇敏，曾出任省教育廳黨組書記、廳長，國家督學、雲南省人民政府參事等職務，2017年因嚴重違紀被開除黨籍，降低退休待遇。他同時是經濟學博士，也是省作家協會會員、書法家協會會員、哲學學會會員，出版過關於教育思想、旅遊、邊疆工作的書籍及多本個人散文集。

批紀念屈原是宣揚愚忠

今年端午節前夕，羅崇敏在網上發表題為《端午：一個鼓勵自殺的日子》的文章，批評統治者紀念屈原，是要告訴人們無論皇帝再昏庸無道，都要忠君愛國，若報國無門，「你可以投江自盡—但絕對不反朝廷。」文中又提到國內的革命英雄主義和愛國主義教育，令人走向暴力化、極端化、泛政治化誤區。

文章最後總結，生命應高於一切價值，不論是以保護國家，還是保護他人的財產而獻出生命，都是不應該和不值得的。

涉侮辱共和國英雄烈士

該編文章發表不久後，一名身在美國的中國網民實名舉報羅崇敏，指他詆毀中華民族、美化日本侵略者，以及發表宣揚資產階級自由化的言論。該網民又掘出羅崇敏曾提出一些據稱是吹捧民國、崇拜美國的觀點。省教育廳隨後宣布成立工作組調查，並指他涉 侮辱共和國英雄烈士， 違反《英烈保護法》 。

雖然羅崇敏的言論引起不少網民反感，但當時也有人提出一些質疑，包括問屈原何時正式成為了新中國的 英雄烈士？