國常會︰管好用好財政性資金 推動宏觀政策落實

國務院總理李克強今日（6日）主持召開國務院常務會議，部署中央預算執行和其他財政收支審計查出問題整改工作。會議要求，管好用好財政性資金，節用裕民，推動宏觀政策落實，穩住經濟大盤。

央視新聞報道，會議指出，確保退稅減稅降費、緩繳社保費、穩崗等政策落實到位，依法嚴厲打擊騙稅等行為。確保民生資金規範安全使用。

同時，堅持政府過緊日子，嚴格落實壓減非急需非剛性支出，對低效和沉澱資金按規定收回，嚴禁違規建設樓堂館所等，騰出更多資金用於穩市場主體、穩就業、保民生。

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會議指出，穩住經濟大盤，既要實施好宏觀政策，又要持續推進「放管服」改革，更大激發市場主體活力。

會議還強調，要守牢信息安全。完善安全管理規定，提高安全防護能力，依法保護個人信息、隱私和企業商業秘密。對違規使用信息、濫用信息等各類侵犯個人和企業合法權益的行為，要依法依規嚴肅查處。

此外，工信部官網今日刊登「十四五」促進中小企業發展規劃稱，將綜合運用貨幣、財政等政策工具及差異化監管措施，引導金融機構加對中小微企業信貸支持力度，擴大中小企業直接融資規模。

同時，規劃還提到，將完善公平環境，防止資本無序擴張，保護中小企業經營者的合法權益。亦將支持新業態新模式發展，促進製造業發展模式和企業形態變革。

責任編輯：李冰琪