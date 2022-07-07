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FBI和MI5聯合露面警告中國威脅 中使館促停止製造對立對抗

國情動向 10:04 2022/07/07

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美國聯邦調查局（FBI）和英國軍情五處（MI5）的負責人首次在倫敦軍情五處總部聯合露面，二人警告來自中國間諜的威脅持續增加。中國駐英使館回應指，美英情報官員對中國的指責完全是無中生有，敦促停止散布「中國威脅論」，停止制造對立對抗。

駐英使館：對中國的指責完全是無中生有

據英媒BBC報道，FBI局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）和軍情五處處長肯麥卡勒姆（Ken McCallum）罕有地聯合露面。

克里斯托弗·雷表示，中國是「對我們經濟和國家安全的最大長期威脅」，並干預了政治，包括最近的選舉。

肯麥卡勒姆說，他的部隊在過去三年中針對中國活動的工作增加了一倍多，並將再次增加一倍。他補充說，與2018年相比，軍情五處現在進行的與中國共產黨活動有關的調查數量是7倍。

克里斯托弗·雷還提到台灣。他警告說，如果中國強行奪取台灣，那將是「世界上最可怕的商業破壞之一」。

新華社仿《007》拍片諷西方情報界 英軍情六處：感謝宣傳（有片）

中國駐英大使館昨晚公布，關於美英情報部門負責人在聯合發布會上聲稱，中國「偷竊」西方科技和科研技術，干涉美國議員選舉，是「最大的長期威脅」，發言人表示，美英情報官員對中國的指責完全是無中生有，所例舉的所謂案例純屬捕風捉影。中方強烈譴責這種賊喊捉賊、欺世盜名的醜陋表演！

美國國家反情報與安全中心：中國遊說行動升級

發言人說，美英情報部門才是任意對別國搞竊聽、偷盜、滲透、顛覆的慣犯，他們散布種種涉華謊話，目的是要抹黑中國政治制度，制造恐華排華情緒，並轉移公眾視線以掩蓋自身的醜惡行徑。敦促美英情報部門認清歷史大勢，摒棄早已過時的冷戰思維，停止散布「中國威脅論」，停止制造對立對抗。

另外，美媒《華爾街日報》指，美國國家反情報與安全中心(NCSC)周三發布的一份通知提到，在中美緊張局勢加劇的情況下，中國在通過遊說或其他方式影響州、地方、部族和商業領導人，此次行動力度大，且比以前升級。

中國駐美大使館的發言人劉鵬宇說，該通知的內容是基於猜測，並否認北京方面有任何干涉行為。劉鵬宇表示，中國一直堅持不干涉內政的原則，我們沒有興趣干涉美國的內政。

美起訴1華人及4中國國安官員涉間諜活動 京回應

丹麥稱中俄間諜威脅升溫 中使館駁斥無中生有充滿臆想

責任編輯：尹航

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