  • 29°C
香港時間 : 2022707日 (四) 11:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地增338宗感染涉12省 上海高考因疫情推遲今日開幕

社會熱點 10:46 2022/07/07

分享：

分享：

內地疫情波及範圍擴大至12省，新增338宗本土感染，其中安徽佔167宗，上海佔54宗。上海高考因疫情而推遲一個月，今日開幕，考生在考前3天須完成2次核酸檢測，考試當天須在出發前往考點前完成一次抗原檢測。

內地周三（6日）新增94宗確診及244宗無症狀感染。安徽新增39宗確診及128宗無症狀感染，江蘇新增4宗確診及57宗無症狀感染，上海新增32宗確診及22宗無症狀感染。其他個案分布在北京、內蒙古、陝西、福建、山東、廣東、天津、山西、遼寧。

上海高考今日起一連三日舉行，5萬多名考生趕赴考場。上海市教育考試院發布通知提醒所有考生，考前3天須按規定完成2次核酸檢測(7月6日須有一次)。上海各區專門設有面向考生的定點專用核酸採樣點，7月4日-6日每天上午面向考生提供單人單管採樣服務。

上海新增4039宗本土感染創3月末以來新低 上海高考延至7月

高考分數不能公布 廣西花式報分：600克以上芒果有100多個

考試期間，7月7日-8日，考生在考點進行核酸檢測，須提前打印好紙質核酸碼。7月9日外語聽說測試考試結束後，考生回社區完成當天的核酸檢測。

此外，考試當天，考生在出發前往考點前須完成一次抗原檢測。考生在往返考點途中應佩戴N95/KN95口罩。進入考點後，除查驗證件環節外，考生需全程佩戴口罩。

對考前有發熱等症狀的考生、進入考點時體溫異常的考生以及核酸檢測篩查不符合要求的考生，將安排其在筆試考點的備用隔離考場(聽說測試考試安排在考點指定場次)參加考試。

針對考生可能出現的尚在集中隔離治療或核酸異常等特殊情況，會專設應急考點、集中隔離考點，設置不同類型專用考場，提前組建閉環轉運隊伍，確保「應考盡考」。

北京：下周一起 進入人群聚集場所須接種疫苗

江蘇這地為綠碼居民蓋印 網民聯想到養豬

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
上海 北京 天津 疫情 傳染病

下一篇文章

曾這樣罵屈原愚忠 雲南前高官被通報違法
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

周杰倫《最偉大的作品》MV發佈 新專預約達687萬 豆瓣卻關閉評分
周杰倫《最偉大的作品》MV發佈 新專預約達687萬 豆瓣卻關閉評分
北京：下周一起 進入人群聚集場所須接種疫苗
北京：下周一起 進入人群聚集場所須接種疫苗
曾這樣罵屈原愚忠 雲南前高官被通報違法
曾這樣罵屈原愚忠 雲南前高官被通報違法
安徽泗縣新增感染續降 上海疫情再起 KTV暫緩開放（第二版）
安徽泗縣新增感染續降 上海疫情再起 KTV暫緩開放（第二版）
製造業不景氣 廣東一電子廠暑期工時薪僅9元
製造業不景氣 廣東一電子廠暑期工時薪僅9元
雪糕火燒不融化？內地品牌「鍾薛高」：這樣評斷好壞不科學
雪糕火燒不融化？內地品牌「鍾薛高」：這樣評斷好壞不科學
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款