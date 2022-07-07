內地增338宗感染涉12省 上海高考因疫情推遲今日開幕

內地疫情波及範圍擴大至12省，新增338宗本土感染，其中安徽佔167宗，上海佔54宗。上海高考因疫情而推遲一個月，今日開幕，考生在考前3天須完成2次核酸檢測，考試當天須在出發前往考點前完成一次抗原檢測。

內地周三（6日）新增94宗確診及244宗無症狀感染。安徽新增39宗確診及128宗無症狀感染，江蘇新增4宗確診及57宗無症狀感染，上海新增32宗確診及22宗無症狀感染。其他個案分布在北京、內蒙古、陝西、福建、山東、廣東、天津、山西、遼寧。

上海高考今日起一連三日舉行，5萬多名考生趕赴考場。上海市教育考試院發布通知提醒所有考生，考前3天須按規定完成2次核酸檢測(7月6日須有一次)。上海各區專門設有面向考生的定點專用核酸採樣點，7月4日-6日每天上午面向考生提供單人單管採樣服務。

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考試期間，7月7日-8日，考生在考點進行核酸檢測，須提前打印好紙質核酸碼。7月9日外語聽說測試考試結束後，考生回社區完成當天的核酸檢測。

此外，考試當天，考生在出發前往考點前須完成一次抗原檢測。考生在往返考點途中應佩戴N95/KN95口罩。進入考點後，除查驗證件環節外，考生需全程佩戴口罩。

對考前有發熱等症狀的考生、進入考點時體溫異常的考生以及核酸檢測篩查不符合要求的考生，將安排其在筆試考點的備用隔離考場(聽說測試考試安排在考點指定場次)參加考試。

針對考生可能出現的尚在集中隔離治療或核酸異常等特殊情況，會專設應急考點、集中隔離考點，設置不同類型專用考場，提前組建閉環轉運隊伍，確保「應考盡考」。

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責任編輯：尹航

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