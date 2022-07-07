多部門發通知支持新能源汽車消費及充電設施建設

內地商務部等17部門發布通合，支持新能源汽車消費、充電設施建設，並要求各地破除地方保護，不得對銷售及消費補貼設定不合理車輛參數指標。商務部副部長盛秋平指，今來來汽車市場因疫情等因素承壓加大，料隨著疫情受控和各項政策發力見效，下半年汽車消費有望實現較快增長。

《關於搞活汽車流通、擴大汽車消費若幹措施的通知》提出，支持新能源汽車購買使用，包括促進跨區域自由流通，破除新能源汽車市場地方保護，各地區不得設定本地新能源汽車車型備案目錄，不得對新能源汽車產品銷售及消費補貼設定不合理車輛參數指標；支持新能源汽車消費，研究免徵新能源汽車車輛購置稅政策到期後延期問題。深入開展新能源汽車下鄉活動，鼓勵有條件的地方出台下鄉支持政策，引導企業加大優惠力度，促進農村地區新能源汽車消費使用。

另外，加快活躍二手車市場，包括取消對開展二手車經銷的不合理限制，明確登記注冊住所和經營場所在二手車交易市場以外的企業可以開展二手車銷售業務。對從事新車銷售和二手車銷售的企業，經營範圍統一登記為「汽車銷售」，按有關規定做好備案等；促進二手車商品化流通，明確汽車銷售企業應當按照國家統一的會計制度，將購進並用於銷售的二手車按照「庫存商品」科目進行會計核算；各地區嚴格落實全面取消二手車限遷政策等。

盛秋平7日在國新辦記者會上稱，今年來汽車消費下滑明顯，特別4至5月降幅較大，形勢較為嚴峻。經國務院同意，商務部會同16部門出台搞活汽車流通、擴大汽車消費的政策措施，對國務院《紮實穩住經濟的一攬子政策措施》中穩定增加汽車消費相關政策措施的細化落實，針對新能源汽車市場存在地方保護、車輛充電不夠便利等問題，提出更多有力舉措。相信汽車消費將持續回穩復甦，下半年汽車消費有望實現較快增長，為穩定宏觀經濟大盤發揮積極作用。

責任編輯：陳建錫