【中國經濟】人行連續4天30億元逆回購 貨幣政策進入重估期？

中國人民銀連續第4日開展7天期30億元（人民幣．下同）逆回購操作，本周以來共淨回籠3780億元。時隔1年半，逆回購操作再現「地量」，引發市場關注貨幣政策是否轉向。

官媒《證券時報》引述專家指出，當前流動性較為寬鬆，過去幾天逆回購操作不能反映貨幣政策已經有所轉變，但可能釋出「控槓桿」信號。隨著經濟形勢變化，貨幣政策或進入重新觀察和評估階段，政策傾向變化還有待觀察。

報道指出，跨過半年時點後，銀行間市場資金面回歸常態，加上6月地方債已放量發行，市場普遍認為7月初的流動性壓力較小。但與往常人行在月初採取大額資金回籠或常規的100億元逆回購操作不同，人行4日起連日開展30億元逆回購操作。

招商證券首席宏觀分析師張靜靜表示，進入疫後復蘇期，寬鬆政策是否退出與流動性是否退潮，牽動市場的神經。而7月4日短端國債收益率迅速上行，即說明市場開始交易貨幣政策回歸中性的預期。

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浙商證券首席經濟學家李超則認為，人行公開市場操作重點「在價不在量」，操作量較小的核心原因是季初銀行間體系流動性合理充裕，資金缺口和流動性需求不大，並不代表收緊流動性。

或釋「控槓桿」信號 操作切換至常規模式

不過，多名專家認為，人行散量逆回購或旨在傳遞「控槓桿」信號。Wind數據顯示，4月以來，銀行間質押式回購成交量已從4月1日的4.05萬億元提升至7月5日的6.11萬億元高位，市場加槓桿傾向有所顯現。

中信證券首席經濟學家明明認為，人行近日的逆回購操作，或指明後續貨幣政策將回歸本輪局部疫情前的寬信用目標，操作模式也將從危機模式向常規模式切換。進入下半年後，宏觀調控政策料將進入觀察和重估階段。

下半年首要目標 或切換為物價穩定

對於後續貨幣政策的變動，廣發證券首席固收分析師劉郁指出，需進一步觀察人行30億元逆回購操作是否延續，觀察逆回購投放是否將放量對沖7月中旬的稅期，以及觀察7月下旬跨月前後資金利率變動情況。

李超表示，當前貨幣政策仍以穩增長保就業為首要目標，維持穩健略寬鬆的政策基調，核心仍在寬信用。但隨著經濟回暖、就業市場改善，預計調查失業率數據逐步回落，保就業目標將逐步退出人行首要目標。下半年人行的首要目標或將由穩增長保就業切換為物價穩定，貨幣政策基調也將因此轉變。

另外，《證券日報》報道，引述財信研究院副院長伍超明也認為，下半年貨幣政策需要在穩就業、穩物價和穩匯率多重目標中取得平衡，預計總基調將維持穩健偏鬆，核心聚焦寬信用，重點通過結構性政策工具加力、穩住房地產融資和配合財政發力等來支持信用擴張。

責任編輯：林佩怡

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