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美警告中國加強影響各州和地方領袖 華使館：沒興趣干涉美內政（更新版）

國情動向 17:20 2022/07/07

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美國國家反情報與安全中心（NCSC）周三（6日）警告，中國加大行動，通過遊說或其他方式影響州、地方、部族和商業領導人，目標是推動美國實施有利於中國的政策。

*17：20 新增中國外交部回應

中國外交部批評有關言論是「疑鄰盜斧」、無中生有；中國駐美大使館的發言人劉鵬宇亦否認北京方面有任何干涉行為，強調中國沒有興趣干涉美國的內政。

目標推動美國實施利華政策 減少批評北京對台政策

《華爾街日報》報道指出，NCSC負責人Michael Orlando介紹中國的行動，稱包括一些國會議員，美方對中國政府觀點已變得強硬，中國已加快推進針對美國州和地方領導人的影響力行動，而這些行動變得更積極和普遍。

FBI和MI5聯合露面警告中國威脅 中使館促停止製造對立對抗

根據報道，上述通知稱，中國政府的影響力行動包括公開外交活動，也涉秘密活動。通知指出，中方所用策略包括：收集美國州和地方領導人以及與其相關人士的資訊；在這些領導人職業生涯的早期就把他們作為目標，以在他們升到更高職位時利用他們為中國的利益服務；以貿易和投資來獎勵或懲罰領導人。

外電引述通知指出，中國的影響力行動或具欺騙性和脅迫性，看似良好的商業機會或民間交流，有時會掩蓋中國的政治目的。

據《華爾街日報》，該通知說，其目標是推動美國實施有利於中國的政策，減少批評北京的對台政策、西藏和新疆人權問題以及其他問題；而中國政府的行動最終或威脅到美國政策制定過程的完善性，並干擾美國公民生活、經濟生活和政治生活的運作方式。

英情報機構指一華人律師是間諜 京：個別人可能007看多了（第二版）

美起訴1華人及4中國國安官員涉間諜活動 京回應

參議員籲更大力度應對中國威脅

知情人士透露，在美國參議院情報委員會2月一次活動上，NCSC、美國聯邦調查局（FBI）和美國國土安全部的官員，向來自全美各地的州和地方官員介紹中國影響力行動的風險。美國國土安全部發言人說，已加強與各級政府的合作。參議院情報委員會領導人沃納（Mark Warner）和魯比奧（Marco Rubio）呼籲採取更大力度舉措，應對中國構成的威脅。FBI不予置評。

美國上述反間諜通知指出，中共下轄的統戰部通過許多前沿組織，領導在海外施加影響的工作。而參與這類海外影響力活動的還有中國的外交部、國安部和教育部；中國駐美國的大使館和領事館；以及各種半官方實體或代理人。通知還提到一個團體－－中國和平統一促進會。2020年，該組織被特朗普政府列為外國使團，被指為統戰部控制的組織。

不過，當局稱美國各州和地方領導人不要反應過度，指有關警示不是要掀起對中國人和華裔美國人的懷疑。

中國外交部發言人趙立堅周四（7日）以成語「疑鄰盜斧（意即一個人丟了斧子，就懷疑鄰居偷去）」反駁，指美方有關言論充滿冷戰零和思維和意識形態偏見，完全是疑鄰盜斧、無中生有。他強調，中方有關機構同美方開展對話合作，堂堂正正、光明正大，為深化兩國人文交流互鑑，增進彼此了解與互信發揮重要作用，受到兩國民眾普遍歡迎和積極擁護。美方應該做的是摘掉有色眼鏡，停止干擾破壞兩國地方和民間交往。

中國駐美大使館的發言人劉鵬宇說，該通知的內容是基於猜測，並否認北京方面有任何干涉行為。他強調，中國一直堅持不干涉內政的原則，沒有興趣干涉美國的內政。

責任編輯：林佩怡

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