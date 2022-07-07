王毅晤小馬可斯 稱中菲合作遠遠超越海上分歧

中國國務委員兼外長王毅7月6日到訪菲律賓，在馬尼拉與菲律賓新任總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）會面。王毅表示，中菲合作遠遠超越海上分歧，中方願意同菲方堅持兩國友好合作大方向，開創兩國關係新的「黃金時代」。

據中國外交部網站，王毅在會晤中表示，中菲關係正站在新的起點上，中方願意同菲方堅持兩國友好合作大方向，開創兩國關係新的「黃金時代」，開展大農業、大基建、大能源、大人文四個重點領域合作，助菲加快發展振興。

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王毅又強調，中菲合作遠遠超越海上分歧，不能讓具體分歧定義兩國關係，不能讓個別爭議干擾兩國合作。雙方應加強對話溝通，妥善處理敏感問題，使海洋合作成為雙方討論處理海上事務的主基調，讓構建好鄰居、好親戚、好夥伴的「三好關係」成為兩國人民的新共識。

小馬可斯：南海問題不應阻礙合作

小馬可斯則指，中國是菲最大貿易夥伴和重要發展夥伴，雙方在各領域開展富有成效的合作。菲方希望持續推進兩國政治、經貿、教育、文化等廣泛領域合作，不斷豐富戰略夥伴關係內涵。

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他表示，菲律賓奉行和平獨立外交理念，始終堅持一個中國政策。南海問題不是菲中關係的主流，不應限制和妨礙雙方合作。菲方願意同中方坦誠交流，找到友好解決辦法。

同日，王毅還會見菲律賓副總統莎拉、國家安全顧問卡洛斯，與新任外長馬納羅舉行會談並共同出席合作文件簽字儀式。

責任編輯：易燕丹

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