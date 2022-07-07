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盛松成：消費恢復是今年穩增長較大挑戰

經濟脈搏 12:28 2022/07/07

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疫情持續衝擊內地經濟，多間機構調低對內地今年GDP增長的預測。上海財經大學教授、中國人民銀行調查統計司原司長盛松成認為，消費恢復是今年穩增長較大挑戰，促進消費最有效的途徑是加快推進全面復工復產，落實「六穩」、「六保」。

據內媒「第一財經」報道，上海財經大學高等研究院昨日（6日）在線發布《2022中國宏觀經濟形勢分析與預測年中報告》。發布會上，盛松成表示，消費恢復是今年穩增長的較大挑戰。

盛松成說，從2020年初武漢疫情後全國經濟復甦的情況看，工業生產和投資在復工復產之後實現快速反彈，而一年多後消費才恢復到疫情前水平。

相對於製造業而言，服務業受疫情衝擊更嚴重，這是消費恢復緩慢的原因之一，而服務業是吸納就業的重要渠道。財新6月服務業PMI錄54.5，終止3連跌，但就業情況仍未見明顯改善。

受疫情封控衝擊 上海首五月消費、投資按年跌約兩成

疫情衝擊消費 內地618購物節現增長疲態？

具體看就業數據，去年9月以來，內地城鎮調查失業率持續上升，從4.9%上升至今年4月的6.1%，5月回落至5.9%。其中，16-24歲青年調查失業率持續上升，5月份為18.4%。

隨著疫情持續發展，不少市場主體面臨生存考驗，導致消費潛力下降。盛松成表示，目前居民消費意願和消費能力都有所減弱。同時，儲蓄意願增強。他指出，應把經濟的恢復和發展放到更加重要的位置。保持一定經濟增速對增加就業意義重大。按照以往經驗，GDP增長一個百分點可帶動200多萬人的就業。

他表示，內地的情況和西方主要國家情況不同，大量發放現金、消費券會受到各種制約，提振消費的效果也不一定明顯，主要還是應通過復工復產、復商復市、「六穩」、「六保」來促進消費。

國常會：促消費政策能出盡出 進一步釋放汽車消費潛力

官媒：工信部研出台新一輪超常規穩增長政策 拉動消費

責任編輯：尹航

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