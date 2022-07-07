內地穩經濟促體育消費 力爭國內賽事應辦盡辦、將發消費券

內地頻出招穩經濟，體育總局辦公廳近日印發《關於體育助力穩經濟促消費激活力的工作方案》，提出15項措施，包括安全有序恢復線下體育賽事，力爭做到國內賽事應辦盡辦，並支持各地加快體育公園、全民健身中心等，並發放體育消費券等。

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方案要求，激發體育消費活力，助力服務「六穩」「六保」、構建新發展格局，為穩住經濟大盤、確保經濟在合理區間運行貢獻體育力量。

保障體育企業融資需求 提推廣這地「體育貸」等

在加大助企紓困力度方面，方案提出減免相關費用，今年體育總局所屬企直屬單位對服務業小微企業和個體工商戶出租房屋的，減免3至6個月租金；鼓勵有條件的全國性單項體育協會減免或緩繳中小微企業辦賽費用、企業會費及個人會員會費。

同時降低融資成本，爭取將體育企業貸款納入中國人民銀行再貸款支持範圍，有效降低體育企業貸款成本；推廣四川「體育貸」、廣西「體育主題銀行」、江蘇「體育企業金融綠色通道」等做法，鼓勵各省（區、市）體育行政部門與金融機構創新金融產品，保障體育企業融資需求。

加大賽事供給方面，按照「一賽一審」要求，安全有序恢復線下體育賽事，加大登山、賽艇、帆船、馬拉松、自行車等戶外運動賽事供給，組織開展「體總杯」全國三大球城市聯賽，啟動中國青少年足球聯賽，力爭做到國內賽事應辦盡辦、應播盡播；公布全國運動會、冬季運動會及單項體育賽事目錄，公佈辦賽指南和申辦辦法，鼓勵符合條件的各類市場主體承辦。

此外，要吸引群眾參與。在運動技術等級評定政策基礎上，打通專業與業餘之間的界限，按照科學合理、便民利民的原則，建立體育運動水平等級稱號體系、等級標準體系；踐行「訓練場就是直播間」理念，支持有條件的國家隊將運動員訓練場景向公眾傳播，組織開展國家隊公開課。

支持各地加快建全民健身中心 鼓勵群眾參與戶外運動

方案又提出，加快投資建設，會同發展改革委提前啟動2023年全民健身設施補短板工程項目的申報、確認和資金下達，支持各地加快體育公園、全民健身中心、公共體育場、社會足球場、健身步道、戶外運動公共服務設施等體育設施建設進度。

至於促進體育消費，包括推動40個國家體育消費試點城市，通過打造體育消費新場景、培育體育消費新業態新模式、發放體育消費券、組織體育消費節等措施，更好滿足群眾疫情防控常態化下的體育消費需求；宣傳綠色健康生活方式，鼓勵群眾走向戶外、參與戶外運動，支持體育社會組織下沉社區、體育企業面向廣大群眾組織戶外健身活動，進一步挖掘戶外運動、綠色出行等領域消費潛力；鼓勵各級工會組織戶外賽事活動、按規定購買相關服務；結合疫情防控形勢適時舉辦全國戶外運動產業大會、中國體育消費博覽會，搭建供需對接平台，釋放體育消費潛力。

方案強調，各單位要把穩經濟、促消費、激活力的各項措施貫穿到全年工作中；同時要堅定不移、慎終如始地抓好體育領域疫情防控，堅決執行「動態清零」的防疫工作總方針。

責任編輯：林佩怡

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