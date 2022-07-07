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內地33歲男下腹痛周期性血尿達20年 檢查崩潰發現竟是月經

社會熱點 14:13 2022/07/07

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內地一名33歲男子從小認定自己是男兒身，卻像女性來月經一樣，遭受周期性「血尿」和下腹痛的困擾長達20年。直至去年到醫院檢查，才發現體內有一套完整的女性生殖器官，而所謂的「血尿」其實是月經。目前，他已接受手術切除女性生殖器官，繼續維持男性的身份。

據南方網報道，陳立（化名）在青春期的時候，因為「尿道下裂」接受手術治療。此後，陳立每個月都會發作一次「血尿」並伴隨下腹痛。有一次，他腹痛4小時去檢查，被當作闌尾炎處理。但之後這種周期性的血尿及腹痛的情況依然存在。

求醫檢查發現染色體是女性

去年，他在醫院檢查出自己的染色體性別是女性，困擾自己近20年的「血尿」和腹痛其實是月經來潮所致，遂從四川農村前往廣州求醫，解決自己的性別困擾。

在廣東省婦幼保健院，婦科主任羅喜平發現，陳立體內的雄性激素偏低，反而是雌性激素水平和卵巢功能與女性正常水平相當，診斷為「真兩性畸形」患者，即同時擁有男性及女性生殖器官。

羅喜平表示，「真兩性畸形」是一種極為罕見的病症，對身體健康影響不大，更多的是對患者心理的影響，會有自卑感和尷尬感。這一疾病最早可以在青春期時被發現，陳立屬於發現得較晚。

切除卵巢子宮恢復男兒身

陳立經過30多年的男性身份認同，無法接受性別轉變為女性。因此與醫生詳細溝通後，決定接受手術徹底切除子宮和卵巢等女性生殖器官，保留男性生殖器官，繼續維持男性身份。

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上月進行手術後10日，陳立康復出院。「他的表情一下子就釋然了，也恢復了自信心。」羅喜平說，「切除完女性生殖器官後，他就只有男性生殖器官，完全成為了男生，可以正常生活。不過因為病症特殊性，他的睪丸沒有生精功能，也不具備生育能力。」

他提醒，雖然這一病症比較罕見，但建議家長要密切關注孩子的成長發育狀況，尤其是在青春期留意孩子的外生殖系統。對於男孩子來說，要更為關注乳腺發育狀況，如有問題要及時到醫院進行染色體檢查。　　

責任編輯：易燕丹

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