深圳開發商奇招賣樓 推「以房換房、以舊換新」

繼小麥、大蒜、西瓜換房後，內地再有開發商奇招賣樓，並出現在一線城市。深圳一個項目用「以房換房，以舊換新」作招徠，可以住宅換公寓，據稱「有5、6套來換了」。

住宅與公寓的性質不同，有內地網民評論稱，「什麼樣的人會拿住宅換公寓？用公寓換住宅，開發商真聰明，賺大了」。業界人士則稱，深圳上半年公寓市場持續探底，對於開發商出這招，認為很精準，「住宅好變現」。

住宅換商務公寓或商舖

據《每日經濟新聞》，深圳一樓盤傳出宣傳海報標有「房產置換、以舊換新」，上面寫普通住宅換尊貴大平層，交換原則是以舊換新、等價交換、多退少補。

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報道指，涉及的項目弘基翰林九錫備案名為弘基翰林大廈，去年10月拿到預售證，共有232套辦公，217套商務公寓及65套商業，開發企業為深圳市中住房地產開發有限公司、深圳市留仙洞投資發展有限公司。

售樓處置業顧問表示，項目為商辦產品，「如果您那邊的房子是住宅，可以委託我們全權處理，我們來找買家。」新房價格以現場公布為準；舊房價格則以房產所在小區半年內成交的均價為準，若半年內無成交，則以一年內成交均價為準。

該名置業顧問稱，房子交給他們之後就不用管，「我們肯定會盡快賣出去的。在沒有收房的情況下，租房的租金由我們公司承擔」。其指，活動上周就開始了，目前有5、6套來換了，至於何時結束要等公司通知。

報道指出，該項目在第三方中介平台也有展示，而舊房不僅可換大戶型的總裁公寓，還可以拿深圳的住宅等價交換弘基·朗寓的小戶型公寓或者商舖。

分析：住宅好變現 創新自救

事實上，在內地樓市低迷下，開發商為賣樓可謂花盡心思。明源不動產研究院首席研究員艾振強表示，之前送車、送年豬等方式已談不上新鮮，住宅好變現，以房換房等價交換，相當於全款買房了，開發商這一招還是很精準的。從售樓處反饋看，已簽五六套換了，效果也是有。他又指，創新自救的努力值得欽佩的，6月市場有所回暖，下半年整體會比上半年好，時刻準備著的公司，下半年有望率先抓住機會，提前進入收獲期。

報道指出，商業類公寓項目在深圳市場上交易佔比不太高，銷售勢頭也不如住宅，更容易隨市場下行而大落。今年上半年，無論是住宅還是公寓，均較去年上半年、去年下半年跌超過30%，市場持續探底。

責任編輯：林佩怡

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