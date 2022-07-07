  • 27°C
香港時間 : 2022707日 (四) 14:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

深圳開發商奇招賣樓 推「以房換房、以舊換新」

經濟脈搏 13:31 2022/07/07

分享：

分享：

繼小麥、大蒜、西瓜換房後，內地再有開發商奇招賣樓，並出現在一線城市。深圳一個項目用「以房換房，以舊換新」作招徠，可以住宅換公寓，據稱「有5、6套來換了」。

住宅與公寓的性質不同，有內地網民評論稱，「什麼樣的人會拿住宅換公寓？用公寓換住宅，開發商真聰明，賺大了」。業界人士則稱，深圳上半年公寓市場持續探底，對於開發商出這招，認為很精準，「住宅好變現」。

住宅換商務公寓或商舖 

據《每日經濟新聞》，深圳一樓盤傳出宣傳海報標有「房產置換、以舊換新」，上面寫普通住宅換尊貴大平層，交換原則是以舊換新、等價交換、多退少補。

繼小麥大蒜當首期後 南京有樓盤推「西瓜換房」 最高可抵10萬元

內房奇招賣樓 小麥大蒜抵首期 另現「首付5%、首年0月供」

報道指，涉及的項目弘基翰林九錫備案名為弘基翰林大廈，去年10月拿到預售證，共有232套辦公，217套商務公寓及65套商業，開發企業為深圳市中住房地產開發有限公司、深圳市留仙洞投資發展有限公司。

售樓處置業顧問表示，項目為商辦產品，「如果您那邊的房子是住宅，可以委託我們全權處理，我們來找買家。」新房價格以現場公布為準；舊房價格則以房產所在小區半年內成交的均價為準，若半年內無成交，則以一年內成交均價為準。

該名置業顧問稱，房子交給他們之後就不用管，「我們肯定會盡快賣出去的。在沒有收房的情況下，租房的租金由我們公司承擔」。其指，活動上周就開始了，目前有5、6套來換了，至於何時結束要等公司通知。

報道指出，該項目在第三方中介平台也有展示，而舊房不僅可換大戶型的總裁公寓，還可以拿深圳的住宅等價交換弘基·朗寓的小戶型公寓或者商舖。

分析：住宅好變現 創新自救

事實上，在內地樓市低迷下，開發商為賣樓可謂花盡心思。明源不動產研究院首席研究員艾振強表示，之前送車、送年豬等方式已談不上新鮮，住宅好變現，以房換房等價交換，相當於全款買房了，開發商這一招還是很精準的。從售樓處反饋看，已簽五六套換了，效果也是有。他又指，創新自救的努力值得欽佩的，6月市場有所回暖，下半年整體會比上半年好，時刻準備著的公司，下半年有望率先抓住機會，提前進入收獲期。

報道指出，商業類公寓項目在深圳市場上交易佔比不太高，銷售勢頭也不如住宅，更容易隨市場下行而大落。今年上半年，無論是住宅還是公寓，均較去年上半年、去年下半年跌超過30%，市場持續探底。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【中國樓市】房企促銷自救面臨尷尬：至少22城發布樓市限跌令
2022/06/30
【中國樓市】房企促銷自救面臨尷尬：至少22城發布樓市限跌令
【中國樓市】鄭州等15城為救樓市發「房票 」 網民驚呼穿越七十年代
2022/06/22
【中國樓市】鄭州等15城為救樓市發「房票 」 網民驚呼穿越七十年代
小麥、大蒜抵首期 官媒批房企怪招或令農民墮入陷阱
2022/07/02
小麥、大蒜抵首期 官媒批房企怪招或令農民墮入陷阱
繼小麥大蒜當首期後 南京有樓盤推「西瓜換房」 最高可抵10萬元
2022/06/28
繼小麥大蒜當首期後 南京有樓盤推「西瓜換房」 最高可抵10萬元
內房奇招賣樓 小麥大蒜抵首期 另現「首付5%、首年0月供」
2022/06/21
內房奇招賣樓 小麥大蒜抵首期 另現「首付5%、首年0月供」

你可能感興趣

【中國樓市】房企促銷自救面臨尷尬：至少22城發布樓市限跌令
11:18 2022/06/30
【中國樓市】房企促銷自救面臨尷尬：至少22城發布樓市限跌令
【中國樓市】鄭州等15城為救樓市發「房票 」 網民驚呼穿越七十年代
16:53 2022/06/22
【中國樓市】鄭州等15城為救樓市發「房票 」 網民驚呼穿越七十年代
小麥、大蒜抵首期 官媒批房企怪招或令農民墮入陷阱
11:56 2022/07/02
小麥、大蒜抵首期 官媒批房企怪招或令農民墮入陷阱
經濟 地產 成交 銷售 深圳 中國

下一篇文章

內地穩經濟促體育消費 力爭國內賽事應辦盡辦、將發消費券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中美科技戰】美升級圍堵市場憧憬「國產替代」 A股半導體逆市漲（更新版）
【中美科技戰】美升級圍堵市場憧憬「國產替代」 A股半導體逆市漲（更新版）
深圳科技界明星企業傳大幅裁員千人 應屆生一個不留
深圳科技界明星企業傳大幅裁員千人 應屆生一個不留
土耳其發現巨量稀土可供全球用千年？中國專家提質疑
土耳其發現巨量稀土可供全球用千年？中國專家提質疑
俄再暗示退出C929客機項目 中國將獨自抗衡歐美航空巨頭？
俄再暗示退出C929客機項目 中國將獨自抗衡歐美航空巨頭？
深圳工廠7月不請暑期工了 專家：受對香港出口下滑影響
深圳工廠7月不請暑期工了 專家：受對香港出口下滑影響
國常會︰管好用好財政性資金 推動宏觀政策落實
國常會︰管好用好財政性資金 推動宏觀政策落實
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款