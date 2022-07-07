小暑養生秘訣話你知 清熱解暑勿過多凍飲 胃口欠佳可多吃「苦」

今日（7月7日）是二十四節氣的小暑，天氣炎飲，養生應清熱解暑、健脾祛濕，可食西瓜、酸梅湯，但不要飲過多凍飲，以免影響脾胃健康。如胃口不佳，可多吃「苦」味食物。

河南中醫藥大學第一附屬醫院主任醫師朱翠玲表示，天氣炎熱，人們易感心煩不安，疲倦乏力，養生應以「心靜」為宜。避免過勞，適當減慢生活節奏，多做一些平和的事情，保持心情舒暢。

由於天氣原因，小暑時節易引起人體血壓波動，患有高血脂、高血糖、高血壓等慢性疾病的中老年人，要注意及時喝水補充水分，按時監測血壓等。

應健脾祛濕 宜食冬瓜、薏仁

暑濕偏盛是小暑時節的氣候特點，飲食方面，應清熱解暑、健脾祛濕。朱翠玲提醒，不要過多飲凍飲，因會刺激腸胃，導致腸胃功能混亂，影響脾胃健康。

她建議，可以食用冬瓜、赤小豆、山藥、薏仁等具有淡滲利濕、健脾益胃、益氣之品；亦可食用西瓜、酸梅湯等清熱解暑，保護脾臟健康。

如果胃口欠佳，可多食「苦」味食物，如苦瓜等，具有消暑清熱、促進血液循環、舒張血管的作用。另外，大蒜、茄子可降血脂、改善血管彈性，夏季食用也十分適合。

由於夏季晝長夜短，夜間睡眠時間少，她也建議午飯後可以小憩20至30分鐘，能有效幫助恢復身體機能。而小暑時節，運動宜緩不宜劇烈。

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責任編輯：林佩怡

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