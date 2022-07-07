涉嚴重違紀違法 西藏自治區政府原副主席張永澤被「雙開」

據中央紀委國家監委網站消息，西藏自治區政府原黨組成員、副主席張永澤，涉嫌嚴重違紀違法，被開除黨籍和公職。

嚴重破壞任職地區和單位政治生態

張永澤是今年首個落馬的中管干部，半年後被「雙開」。中紀委指，經查，張永澤毫嚴重破壞任職地區和單位的政治生態，對抗組織審查，大搞迷信活動。嚴重違反中央八項規定精神，生活奢靡、貪圖享樂，長期接受他人提供的高檔宴請和服務；違規選拔任用干部和收受禮金，搞錢色交易；靠環保吃環保，大肆進行權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物。

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中紀委稱，張永澤嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律等，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，是政治問題和經濟問題相互交織的典型，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理，決定給予張永澤開除黨籍和公職處分；免去其第十屆西藏自治區黨委委員職務，終止其西藏自治區第十次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

現年53歲的張永澤，自1998年起在西藏自治區工作，曾任自治區環境保護局局長、環境保護廳廳長。2016年出任西藏自治區山南市委書記，翌年5月，同時擔任西藏自治區政府副主席，6月不再兼任山南市委書記，直至今年1月被查。

今年1月8日，中央紀委國家監委網站發布消息稱，西藏自治區政府副主席張永澤涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

責任編輯：易燕丹

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