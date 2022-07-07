內地上半年據估數百億元紡織服裝訂單轉移 下半年外流或加速？

據內地傳媒報道，今年內地紡織服裝廠訂單慘淡，訂單外流明顯，據商會估算上半年紡織服裝訂單轉移規模約為60億美元（折合約470億港元），預計下半年可能加速轉移。

據「第一財經」報道，去年受益於訂單回流的紡織服裝行業，今年遭受訂單流出的影響，企業在手訂單數量及排期均有所縮減。

提早兩三個月「空閒」

江蘇紡織重地吳江一間紡織小企業負責人表示，今年確實很淡，比2020年還難，訂單起碼比去年減少了四成。周邊中小企境況差不多，年初經歷的是原材料漲價、產品價格卻提不上去的利潤侵蝕，現在則是訂單慘淡。

安徽省服裝進出口股份有限公司經理孟卓亦稱，受訂單回流影響，去年服裝廠生產緊張，單子做不完，但今年多數工廠訂單到9月就基本沒有，去年此時能排到至少11月，接下來也還能繼續有單落，今年差不多比往年提早兩、三個月進入「空閒」狀態。

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85%企業 訂單外移較為明顯

報道引述中國紡織品進出口商會近期對企業的問卷調查顯示，僅15%企業表示，當前客戶訂單較為穩定；85%表示客戶訂單外移較為明顯。其中，26%企業表示客戶訂單外移比例在30%以上，39%企業表示約1至3成客戶訂單外移。

同時，43%企業在手訂單較上年同期有所下滑，35%企業表示持平，22%表示訂單按年增長。9成以上企業表示當前在手訂單排期較去年下半年及四季度有所縮減，但總體保持平穩運營。僅13%企業訂單嚴重不足，僅可維持1個月內生產。參與此次調研的企業約30%為中小企業。

根據中國紡織品進出口商會的估算，上半年，內地紡織服裝訂單轉移規模為60億美元，其中棉紡織品訂單轉移規模約為10億美元（折合約78億港元），服裝約為50億美元（折合約392億港元）。棉紡織品訂單主要轉移到印度，服裝訂單主要轉至孟加拉國、越南、印度、印尼和柬埔寨等國。

該負責人表示，預計下半年，內地紡織服裝訂單轉移可能加速，轉移規模在100億美元（折合約780億港元）左右。

貿易摩擦、產業鏈佈局 也有影響

除了訂單外流，紡織服裝行情慘淡的原因，也包括供大於求造成的產能過剩、全球市場萎縮。此外，貿易摩擦帶給中國企業的影響也在持續。由於產業轉型升級與產業鏈佈局變化，以及美國對華加徵關稅的影響，在新冠疫情爆發前，中國出口訂單就有外流現象。華僑銀行大中華地區研究主管謝棟銘認為，今後訂單外流將是一個趨勢。

不過，中國紡織工業聯合會社會責任辦公室副主任兼可持續發展項目主任胡柯華認為，訂單流出會給國內紡織服裝行業帶來一定損失，但轉移目的地的產能容量有限。從全局來看，對於本土產業結構的調整是有利的，因為供應鏈外溢很大程度來說是中國紡織產業資本「走出去」契機，也是中企應對關稅壁壘的策略之一，而不少訂單還在中企手上。

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責任編輯：林佩怡

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