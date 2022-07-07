【中美貿易戰】中國商務部促美方 不要出台新貿易措施

美國據報快將決定是否取消部分對華加徵的關稅，但同時可能啟動一項新的反補貼調查。中國商務部周四（7日）表示，取消全部對華加徵關稅，將對降低美國內通脹水平有實質效果，早一天取消，消費者和企業就能早一天受益；同時反對貿易保護主義做法，促美方不要出台新的貿易措施。

另外，外電周四引述美國國務院高層官員表示，美國國務卿布林肯與中國國務委員兼外長王毅在G20期間的會談，將涵蓋美中關係議題，但美方不預期會就對華關稅問題發表任何聲明。

彭博：拜登接近取消部分對華加徵關稅 但可能啟動反補貼調查

拜登據報僅考慮取消100億美元中國貨關稅

早一天取消關稅 消費者和企業能早一天受益

中國商務部發言人束珏婷在例行記者會上表示，中方始終認為，取消全部對華加徵關稅，有利中美兩國和世界。她稱，中美多家智庫和研究機構都曾做過測算，取消全部對華加徵關稅將對降低美國內通脹水平有實質性效果。

她續說，在當前高通脹形勢下，美方早一天取消對華加徵關稅，消費者和企業就能早一天受益。中美雙方應相向而行、共同努力，為經貿合作創造氛圍和條件，維護全球貿易和產業鏈供應鏈穩定。

她又表示，美方在產業補貼方面對中方的指責與事實完全不符。中國加入世貿組織以來，認真履行加入承諾，遵守世貿組織《補貼和反補貼措施協定》的各項義務，全面取消了協定下的禁止性補貼。對於世貿規則允許使用的其它補貼，中方補貼水平和方式均符合世貿規則。中方一貫反對301調查等貿易保護主義做法，敦促美方不要出台新的貿易措施。

另外，束珏婷回應日前副總理劉鶴與美財長耶倫的通話，重申中方表達了對美國取消對華加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切。雙方經貿團隊同意保持密切溝通，落實好牽頭人達成的共識，加強宏觀經濟政策的交流，推動經貿領域務實合作。如果有進一步消息，將及時發布。

責任編輯：林佩怡

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