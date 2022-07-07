中國6月外儲規模減少565億美元 會否續降或看美元走勢

中國6月末外匯儲備規模為30,713億美元，按月下降565億美元，降幅為1.81%；今年上半年外儲規模已累計縮水近1,800億美元。

分析指出，6月美聯儲激進加息大幅推高美元指數，負向估值效應及資本流出均拖累中國外儲明顯下降，料短期美元款走勢仍強。有分析人士認為，中國境內外匯「蓄水池」充沛，外儲繼續大幅下滑可能性不大。國家外匯管理局也稱，中國經濟長期向好的基本面沒變，有利外匯儲備規模保持總體穩定。

今年首4個月，中國外匯儲備連跌4個月，其中4月降683億美元，單月降幅創近5年半大；中國外儲5月實現小幅反彈，6月再下降。

外管局副局長王春英表示，6月中國外匯市場運行平穩，境內外匯供求延續基本平衡。國際金融市場上受主要國家貨幣政策、通脹預期、全球經濟增長前景等因素影響，美元指數顯著上漲，主要國家金融資產價格大幅下跌。外匯儲備以美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額減少，與資產價格變化等因素共同作用，當月外匯儲備規模下降。

美元短期料續強勢 中國外儲3萬億美元關口受關注

路透報道指出，6月美元指數升值2.88%。7月美聯儲或繼續加息75個基點，加上全球經濟衰退擔憂帶來的避險需求，歐元已失速跌向近20年低位，短期美元走勢料仍所向披靡。分析續指，估值效應或持續擾動中國外儲規模，若後續進一步跌向3萬億美元關口，市場或對中國經濟復甦前景再添憂慮。

不過，有分析人士認為，中國境內外匯「蓄水池」充沛，外幣存款規模仍逾9,800億美元，外儲繼續大幅下滑可能性不大，料不會重現2015-2016年「保匯率還是保外儲」的政策困境。另外，6月美指大漲，人民幣兌美元則跌0.55%，貶幅較5月收窄，匯價企穩料有助跨境資本流動形勢趨向平穩。

王春英表示，當前全球經濟增長放緩，通脹居高不下，國際金融市場波動性增大，外部環境更趨複雜嚴峻。但中國堅持高效統籌疫情防控和經濟社會發展，經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變，有利於外匯儲備規模保持總體穩定。

責任編輯：林佩怡

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