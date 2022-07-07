布林肯與王毅會晤前 京喊話這就是中美關係「護欄」

中國國務委員兼外長王毅與美國國務卿布林肯（Antony Blinken），將於二十國集團（G20）外長會議期間會晤。美國官員吹風指，布林肯將在會談上強調，華府致力與中國密集外交，將為美中關係設立護欄，負責任地管理兩國之間的激烈競爭。'

在北京，外交部發言人趙立堅周四（7日）表示，中美關係的「護欄」就是中美三個聯合公報，美方應該做的是恪守中美三個聯合公報規定和對中方作出的承諾。

中美關係只能搞好 不能搞壞

趙立堅強調，中美雙邊關係是世界上最重要的雙邊關係，中美兩國關係只能搞好不能搞壞，雙方應該秉持相互尊重，合作共贏的原則，推動兩國關係重回健康穩定發展軌道。

此前一天，趙立堅回應中美外長會否談到台灣問題等時，強調 台灣問題事關中國的核心利益，始終是中美關係中最重要、最敏感的問題。

他重申，一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎。歷屆美國政府對此均有明確承諾。拜登總統作出的「四不一無意」表態也包含不支持「台獨」。美方應該恪守中美三個聯合公報規定，停止開歷史倒車，停止虛化掏空一個中國原則，停止縱容支持「台獨」，以實際行動維護中美關係的政治基礎。

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責任編輯：林佩怡

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