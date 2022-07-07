上海新冠康復者求職無門後 有民宿稱暫不接待有感染史人員

上海招聘市場近日傳出歧視現象，有新冠康復者和方艙醫院志願者求職時遭拒。據內地傳媒報導，上海有個別民宿亦表示，暫不接待有新冠肺炎感染史或密接史的人員，相關群體今年暑假出遊住宿或會受到影響。

據《澎湃新聞》報導，上海崇明區花雨花畔民宿（上海森林公園店）客服人員表示，因為近期市內疫情有所反覆，該民宿暫不接待曾有新冠感染史、密接史的遊客。

上海招聘市場存歧視新冠康復者 迪士尼等請人「陽過的不要」

上海KTV又爆疫 已涉逾30人 今起3天12區開展2輪全民核酸檢測

該客服人員稱，民宿所在的崇明區建設鎮滧東村要求，如果有陽性病史、密接史的遊客前來，需要通知村裡，至於村裡後續如何處理，目前沒有經驗，所以並不知曉。為此，該民宿會核查遊客近1至2個月內的核酸檢測情況。若遊客客核酸檢測記錄無異常，持有24小時內核酸陰性檢測報告即可辦理入住。

多地酒店民宿入住需持核酸陰性報告

不過，上海本土以及多個外省份的旅遊景點酒店、民宿均表示，目前沒有設置額外的防疫要求，可以接待曾有新冠病毒感染史、密接史的人員，但大多數都要求旅客持有24小時、48小時核酸陰性報告才可入住。

比如上海青浦區上海夏陽湖皇冠假日酒店客服人員表示，遊客只需健康碼、行程碼等是綠色，並持有48小時內核酸陰性檢測報告即可入住該酒店。青浦區上海柿園客棧客服人員亦指，遊客提供48小時內核酸陰性檢測報告即可入住。

上海：明起入境人員隔離調整為「7+3」

安徽泗縣新增感染續降 上海疫情再起 KTV暫緩開放（第二版）

有酒店要求出示解除隔離文件

成都香格裡拉大酒店前台稱，對於曾是陽性、現已轉陰，或曾是密接人員的旅客，酒店將照常接待。只要旅客遵守四川省疫情防控的要求，視不同風險地區的情況做好防疫措施，即可持24小時內核酸陰性證明辦理入住。

另外，有酒店、民宿要求出示解除隔離文件。其中，杭州洲際酒店表示，有過新冠感染史或密接史的旅客，出示解除隔離書和48小時核酸陰性證明、行程碼健康碼綠碼，按要求佩戴口罩，體溫正常即可入住。南京金陵飯店同樣表示，旅客需出示解除隔離書和48小時核酸陰性報告，健康碼行程碼雙綠碼即可正常入住。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁