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王毅：拒絕任何將烏克蘭危機同台灣問題相提並論圖謀

國情動向 22:26 2022/07/07

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國務委員兼外長王毅今日就當前烏克蘭局勢的三點關切表示，反對搞雙重標準，損害中國的主權和領土完整；中方拒絕任何將烏克蘭危機同台灣問題相提並論的圖謀，將堅定捍衛自身的核心利益。

新華社報道，王毅在巴厘島出席二十國集團(G20)外長會期間與印度外長蘇傑生就烏克蘭問題交換意見。他指出，一些國家在烏克蘭問題上強調主權原則，但在台灣問題上卻不斷挑戰中國的主權和一個中國原則，甚至蓄意在台海製造緊張局勢，這顯然是赤裸裸的雙重標準。

他還提到，有的國家以烏克蘭危機為借口，對中國等其他國家濫施單邊制裁，既不正當，也不合法，破壞了國與國之間的正常交往，違反了國際貿易的通行規則，也導致了烏克蘭危機的復雜化和擴大化。各方應對此予以共同抵制並努力構建開放、公平、非歧視的國際合作環境。

布林肯與王毅會晤前 京喊話這就是中美關係「護欄」

布林肯與王毅會晤將談台灣問題？外交部促美停止縱容「台獨」

他強調，反對借機煽動冷戰思維、渲染陣營對立、製造「新冷戰」。面對複雜嚴峻挑戰，世界重視的是團結，而不是分裂，需要的是對話，而不是對抗。中方將繼續堅定站在歷史正確的一邊，站在勸和促談的一邊。

據中國外交部消息，王毅本周還將與美國國務卿布林肯在G20會議期間會面。

責任編輯：李冰琪

 

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