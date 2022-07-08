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飛行途中機翼螺絲猛震片段驚傳 國航：立即檢查維修

社會熱點 09:58 2022/07/08

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飛行途中機翼螺絲猛震片段驚傳 國航：立即檢查維修

搭飛機途中發現機上螺絲「郁郁貢」，你會怎辦？內地網絡流傳片段，顯示一架中國國際航空客機在飛行期間，機翼螺絲猛烈震動，有些位置更疑似失去了螺絲。國航表示高度重視，已為飛機檢查維修。有機師認為，事發螺絲位於整流罩上，這個位置對飛行安全影響不大。

片段在周四（7日）開始流傳，據稱攝於當日從北京往湖南衡陽的國航CA1921航班，拍攝者相信是機身左側中段一名乘客。透過舷窗可見，左機翼內側船形整流罩上螺絲鬆動，並在氣流衝擊下不停晃動，還有一個相信原本有螺絲的位置空着，疑似掉失了螺絲。

    點擊圖片放大
    +2

所幸航班並無事故發生，下午安全抵達衡陽機場。

國航深夜回應證實了事件，表示高度重視，已立即檢查飛機相關部位，維修了螺絲鬆動情況，同時排查機隊。國航強調，公司會堅持「安全第一」，確保航空安全。感謝廣大旅客對國航的關心關注。

據悉，涉事客機為波音737 Next Generation系列窄體客機，而出現鬆動和缺失的不是螺絲，是鉚釘。

內地傳媒引述資深機長陳建國稱，從片段上看，此部位是襟翼滑軌整流罩尾椎，裏邊是襟翼支架。

    點擊圖片放大

陳建國指，根據737NG系列構型偏差清單，外側襟翼滑軌整流罩尾椎缺失一個或兩個，並不影響飛行安全，對於每個缺失的尾椎，只要性能限制重量按要求減少即可，所以一兩個螺絲（鉚釘）鬆動不影響安全，即便沒有整流罩也不會影響安全。

知名航空博主「囚青」在則分析，出現這個問題的原因有兩個。一個可能是整流罩裏的托靶壞了；還有一個可能就是因為該位置長時間震動導致螺絲鬆動。737NG的這個位置平時震動就比較大，時間久了大概率會產生鬆動，且因為位置的原因，航線短停時，目視檢查比較難看到那裏（除非上高空車），所以以後做航後的時候得多注意一下這個位置

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責任編輯：連兆鋒

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