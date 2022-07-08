內地感染反彈至378宗 北京打針才能進聚集場所惹議後改口：自願接種（第二版）

內地本土感染數字反彈至378宗，包括47宗確診及331宗無症狀感染，上海新增16宗確診及28宗無症狀感染。另外，周三（6日）的北京市疫情防控新聞發布會上宣布，進入圖書館、體育場館等人群聚集場所須打疫苗，引發輿論質疑，北京市防控辦昨（7日）表示，疫苗接種堅持自願原則，市民掃碼查驗核酸後即可進入公共場所。

（第二版更新於14:30 安徽泗縣宣布社會面清零）

安徽增157個案 泗縣宣布社會面清零

上海疫情繼續發酵。當地昨日新增16宗確診及28宗無症狀感染，均在隔離管控中發現。普陀區發布，鑒於近期本市有多起新冠病例擴散涉及密閉空間類娛樂場所，根據市、區防控辦及上級管理部門要求，截至目前，普陀區的KTV、歌舞娛樂、游戲游藝、網吧、棋牌室、密室逃脫、劇本殺等環境較為密閉、空間狹小、人員密集的場所仍未納入恢復開放範圍。

在安徽，當地新增17宗確診及140宗無症狀感染，均在宿州的泗縣和靈璧縣，有5宗（泗縣3宗、靈璧縣2宗）在社會面篩查中發現，其余均在隔離管控中發現。

據央視新聞，今日，宿州市疫情防控應急指揮部在泗縣召開新聞發布會，會上介紹，在泗縣前十輪核酸檢測中，泗縣疫情檢出社會面陽性數已連續八天下降，第九輪核酸檢測篩查社會面陽性感染者3例，目前第十輪核酸檢測結果已複核完畢，實現了社會面清零。

社會面清零不等於疫情結束，由於前期感染基數大、時間長，基礎還不牢固，不能完全排除社會面還有檢出陽性的可能，要繼續做實做細現有工作，鞏固來之不易的成果，防止反彈。

泗縣疫情防控指揮部決定於今日下午1點至6點，在縣城部分區域開展第十一輪核酸檢測。

江蘇新增2宗確診及67宗無症狀感染，分布在無錫和徐州。

北京防疫辦：自願接種 認真落實「九不准」

在周三（6日）的北京市疫情防控新聞發布會上，北京市衛健委副主任、新聞發言人李昂介紹，進入線下培訓機構、圖書館、博物館、電影院、美術館、文化館、體育場館、健身場所、演出娛樂場所、網吧等人群聚集場所的人員須接種疫苗（不適宜接種人員除外），其他限流、預約場所優先安排已接種疫苗人員。該措施將於7月11日（星期一）起正式實施。

此則消息公布後引發熱議，有網民認為，不應以是否打疫苗為標準限制人員出行。

北京：下周一起 進入人群聚集場所須接種疫苗

據《北京日報》7日晚的報道，北京市防控辦有關負責人表示，國務院聯防聯控機制綜合組印發的《關於印發新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）的通知》明確，新冠病毒疫苗接種堅持知情、同意、自願原則，鼓勵3歲以上適齡無接種禁忌人群應接盡接，北京市將嚴格落實，積極推進。

負責人強調，市民群眾在嚴格測溫掃碼和查驗72小時內核酸檢測陰性證明後即可正常進入市內各類公共場所。北京市將認真落實第九版防控方案和「九不准」要求，主動為市民群眾接種疫苗提供服務，科學開展禁忌評估，規範接種操作，方便查詢信息。

但也有網民質疑，關於北京衛健委和防控辦的要求，「應該聽誰的」。

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責任編輯：尹航

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