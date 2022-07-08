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中美軍方高層通話 中方要求停止美台軍事勾連

國情動向 10:46 2022/07/08

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中美近期加強高層溝通，中央軍委聯合參謀部參謀長李作成與美軍參聯會主席米萊（米利，Mark Milley）周四（7日）視像通話。

中方籲兩軍要加強對話、管控風險，並強調在事關國家核心利益問題上沒任何妥協退讓餘地，要求停止美台軍事勾連。美方則強調解放軍參與對話，以改善危機溝通和減少戰略風險的重要性。

加強對話管控風險 談烏克蘭危機

據中國國防部，李作成周四應約與米利視像通話。李作成說，只要堅持兩國元首戰略引領，落實兩國元首重要共識，中美完全可以共同發展、相互成就。當前形勢下，兩軍要秉持相互尊重、客觀理性態度，進一步加強對話、管控風險、推進合作，而不是蓄意製造對抗、挑起事端、相互排斥。

他強調，中方在事關國家核心利益問題上，沒有任何妥協退讓的餘地，如果有人肆意挑釁，就必然遭到中國人民堅定的反制回擊。

中方要求美方恪守一個中國原則和三個聯合公報規定，停止開歷史倒車，停止美台軍事勾連，避免衝擊中美關係和台海穩定。中國軍隊將堅決捍衛國家主權和領土完整。

國防部新聞稿指出，雙方認為，保持兩軍關係穩定發展、避免引發衝突對抗符合雙方共同利益，雙方可就此保持溝通。雙方還就海空軍事安全、烏克蘭危機等交換意見。

兩國各領域對話升溫 為習拜通話鋪路？

美國方面，米利的發言人表示，通話討論了負責任管理競爭、保持溝通渠道開放的必要性。

米利強調了解放軍就改善危機溝通和降低戰略風險參與實質性對話的重要性。此次通話還就一些地區和全球安全問題，進行富有成效的討論。

外電形容，中美在摩擦中加強了溝通。在中國國家主席習近平和美國總統拜登可能最快本月通話前，兩國各領域對話已升溫（見相關文章）。此外，中國國務委員兼外長王毅與美國國務卿布林肯，將於本周末在印尼峇里島二十國集團（G20）會議期間會晤。

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責任編輯：林佩怡

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