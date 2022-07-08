身在外地的河南村鎮銀行儲戶 再被遠程賦紅碼

河南上月曝出村鎮銀行儲戶的健康碼被賦紅碼（高風險人群），多名官員受處分，惟事件並未結束。有幾個月內一直身在遼寧沈陽的儲戶發現，自己的健康碼再次被遠程賦紅碼。社區工作人員稱，紅碼由河南省所賦，沈陽市沒有權限處理。

據內媒報道，家住山東濟南的河南某村鎮銀行儲戶梁先生，7月7日剛在當地做完核酸，晚上8點多發現，自己的山東健康碼又變紅了。賦碼信息顯示，紅碼異常信息由河南省推送，原因是來自高風險地區未滿14天，或未檢測到第14天後核酸陰性結果。

他的健康碼曾在6月14日，同樣被河南省賦過紅碼。但第二天，多家媒體對河南村鎮銀行儲戶賦紅碼事件廣泛報道，他的健康碼又變綠了。梁先生告訴記者，他曾於6月27日去過鄭州，到河南銀監局，詢問村鎮銀行取款事宜，29日返回濟南後，一直未外出。他不清楚這次又被賦紅碼的原因。

▲ 儲戶被河南省遠程賦紅碼（內媒圖片）

發生類似情況的還有家住遼寧沈陽的沈先生，但他表示自己這幾個月一直待在遼寧沈陽，從未到鄭州。他的「遼事通」健康碼7月7日晚上也突然被「紅碼」了，但72小時核酸檢測仍顯示為陰性。

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沈先生將自己紅碼的情況反映到所居住的社區，工作人員說，紅碼由河南省所賦，沈陽市沒有權限處理。

據了解，目前已有至少6名河南村鎮銀行儲戶，向記者反映自己的健康碼遠程變紅的情況。

7月8日凌晨3時20分，記者多次撥打鄭州市政務服務熱線，詢問又出現遠程賦紅碼的原因，接線員電話中先是告訴記者已接到多名群眾反映被賦紅碼，已轉區政府。記者追問具體轉哪個區時，鄭州市政務熱線工作人員電話靜音幾分鐘後又改口稱，「轉我們內部網」處理。當問及又出現遠程賦紅碼原因和具體轉給哪個部門了解處理，政務熱線工作人員表示：48小時內會有工作人員回覆。

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責任編輯：尹航

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