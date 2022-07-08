【中美貿易戰】拜登傳今與顧問討論削減對華關稅 中方剛這樣呼籲

外電報道，據悉美國總統拜登周五（8日）將與顧問會面，討論可能降低對中國商品加徵的關稅。

此前一天，中國商務部表示，在當前高通脹下，美方早一天取消對華加徵關稅，消費者和企業就能早一天受益；又敦促美方不要出台新的貿易措施。

據報拜登政府快將決定是否放鬆對華關稅，以遏制通脹。彭博引述知情人士稱，白宮周五這場會議，是拜登就該問題舉行的一系列會議的最新一場，尚不清楚他是否有意敲定路徑，因他尚未作出決定。

拜登據報僅考慮取消100億美元中國貨關稅

彭博：拜登接近取消部分對華加徵關稅 但可能啟動反補貼調查

有關拜登放鬆對華關稅方案的消息不斷。早前彭博報道，拜登最快本周宣布取消部分對華加徵的關稅，但未下最終決定，有機會延遲。他還可能啟動一項新的反補貼調查，提高對戰略領域產品的關稅。

另外美國政治新聞網站Politico消息稱，具體的關稅減免項目正在討論，或首先取消少部分特定商品的關稅，如單車等消費品。這批關稅預計價值相對較小，目前考慮範圍僅涉100億美元。但整個計畫的細節尚未確認，有可能涉及3部分。

中國副總理劉鶴周二（5日）與美國財長耶倫通話中方表達了對美國取消對華加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切。雙方同意繼續保持對話溝通。

責任編輯：林佩怡

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