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內地6月中小企發展指數止跌回升 但僅1/4企業完全開工

經濟脈搏 11:35 2022/07/08

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內地6月中小企業發展指數（SMEDI）按月回升0.2至88.4，結束連續4個月下跌，但按年跌0.5點，僅1/4企業完全開工，全行業景氣度仍處榮枯線以下。

中國中小企業協會今日（8日）公布數據指，中小企分行業指數和分項指數全面向好，工業、建築業、交通運輸郵政倉儲業、房地產業、批發零售業、社會服務業、信息傳輸計算機軟件業和住宿餐飲業指數分別比按月升0.１至０.6點，住宿餐飲業升幅最大。但8個分行業均處於景氣榮枯線100以下，住宿餐飲業最低。

綜合經營指數、市場指數和勞動力指數繼續上升；宏觀經濟感受指數、資金指數、投入指數和效益指數止跌回升；綜合經營指數升幅最大，上升0.5點。成本指數由升轉平。從景氣狀況看，資金指數、勞動力指數處於景氣榮枯線100以上，其餘5個分項指數均處於100以下，其中效益指數最低為73.5。

其中，完全開工的企業佔25.90%，開工率在75%以上佔42%，未開工佔7.70%，與上月相比，完全開工佔比增5.85個百分點、未開工減少5.70個百分點。

整體而言，中小企信心開始恢復、市場預期有所改善、勞動力市場供應上升、資金緊張狀況整體有所緩解，而成本方面壓力依然較大。

實體經濟困難，需求恢復偏弱

協會指，今年經濟受到疫情多點反彈、地緣政治衝突等超預期因素影響，3、4月份下行壓力尤為明顯，經濟困難在某些方面和一定程度上比2020年初疫情爆發時還大。隨著上海、北京等地疫情逐步受控，一攬子穩增長政策加快落地見效，5、6月份主要指標邊際改善，經濟呈現築底企穩恢復。

同時也要看到，當前主要指標出現積極變化，是疫情衝擊後的恢復性反彈，多數指標仍低於年初或去年同期水平。當前，外部環境更趨複雜嚴峻，國內經濟運行仍受疫情衝擊影響，實體經濟困難較多，經濟回升動能不強，需求端恢復仍然偏弱，經濟恢復基礎尚不穩固。特別是中小微企業生產經營困難增多，成本上升、賬款拖欠、融資困難、開工不達產、預期偏弱等問題仍然突出。要保證中小企業對出台的政策應享盡享，堅持紓困與培優並舉，幫扶中小企渡過難關。

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責任編輯：陳建錫

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