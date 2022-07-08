中俄外長會晤 拉夫羅夫：俄中關係不受外部干擾 發展潛力巨大

國務委員兼外長王毅在出席二十國集團（G20）外長會議期間，與俄羅斯外長拉夫羅夫會晤。拉夫羅夫指，俄中關係不受外部干擾，務實合作順利推進，發展潛力巨大。

據中國外交部公布，王毅昨日（7日）在巴厘島會見拉夫羅夫。

王毅表示，當前，國際局勢動蕩不定，全球挑戰層出不窮。在兩國元首戰略引領下，中俄排除干擾，保持正常交往，有序推進各領域合作，展現出兩國關係的強大韌性和戰略定力。

王毅表示，中方贊賞俄方積極參加金磚國家領導人系列會議，為會議凝聚國際共識、促進全球發展作出貢獻。中方願同包括俄在內的各方一道，落實好會議重要成果，加快推進2030可持續發展議程，維護發展中國家共同利益，維護國際公平正義。

中國外交部公布，拉夫羅夫祝賀中方成功舉辦金磚國家系列會議，表示俄中秉持負責任立場，保持戰略協作，為維護聯合國憲章和國際法，推動國際秩序更加公平、國際關係更加民主發揮了重要作用，得到發展中國家的認同和支持。俄中關係不受外部干擾，務實合作順利推進，發展潛力巨大。俄方願擴大雙方合作領域和規模，更好造福兩國人民。俄方支持全球發展倡議和全球安全倡議等重要理念，將同中方加強協調配合。

另據俄羅斯外交部，拉夫羅夫與王毅還討論了烏克蘭局勢以及西方在烏克蘭局勢背景下的所作所為。拉夫羅夫通報了俄羅斯武裝力量保護頓巴斯平民、去納粹化和烏克蘭非軍事化特別軍事行動主要任務的執行情況。兩國外長就西方在烏克蘭局勢框架內所作所為交換了看法。

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稍早前，副外長馬朝旭周二（5日）在北京會見俄駐華大使傑尼索夫。馬朝旭表示，在國家主席習近平和俄羅斯總統普京的戰略引領下，中俄關係持續保持高水平運行。中方願同俄方加強戰略協作，拓展各領域務實合作。

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責任編輯：尹航

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