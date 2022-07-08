▲ 新西蘭向拜登說不？阿德恩談中俄美：不是民主對獨裁非黑即白

中國近期加強與南太平洋島國合作，引起美國、澳洲等個別國家不滿，新西蘭卻有不同看法。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）坦言，中國參與南太平洋事務並非甚麼新事物，並認為所有國家都不應在區內搞分化對抗。阿德恩又談及西方與俄羅斯矛盾，她譴責俄羅斯入侵烏克蘭，但表示這並非民主和獨裁之間的對抗。阿德恩態度明顯與常把「民主對獨裁」掛在嘴邊的美國總統拜登有很大區別。

阿德恩周四（7日）在澳洲悉尼一個智庫活動上演講，表明新西蘭致力於「真正獨立的外交政策」。她形容世界實際上亂七八糟（bloody messy），並不是非黑即白。

對於中國，阿德恩稱新西蘭對南海、香港和新疆議題的關注早已「記錄在案」，而就中國參與南太平洋事務，她表示如果視之為新事物，就是一個錯誤。此言相信是向澳洲和美國喊話。「若要把太平洋塑造成區內國家都要選邊站的格局，那也是一個錯誤。」

阿德恩稱，太平洋島國應不受脅迫，對當地投資應當要高質素，各國應把目光集中在可以合作的範疇，而不是加劇區內的競爭。

中國近月與多個南太島國簽定一系列合作協議，並強調中美都是亞太國家，完全可以擁有共同朋友圈。美國則視中國外交舉動為「威脅」，並有意藉澳洲、日本等盟國，將北約軍事同盟伸延至亞太。

阿德恩又談到俄羅斯議題，她炮轟俄方「道德破產」，新西蘭站在支持烏克蘭一方。但她表明，不應視俄烏戰爭為民主與獨裁的對抗，也不應該認為這場戰爭示範了「其他地緣競爭不可避免的方向」。此言相信意指中美在台海的緊張。

阿德恩強調：「鑑於我們看到的緊張，包括在我們印太地區的緊張，外交必須成為最強而有力的工具，以及為緊張降溫的最大呼聲。但假如那些我們尋求接觸的方面受到孤立，而我們這地區愈發分化，那麼外交就無法成功。」

新西蘭學者認為，新西蘭獨立外交政策的傳統，以及和中國密切的貿易關係，讓新西蘭政府有強勁意欲，拒絕參與美國針對中國的同盟。

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責任編輯：連兆鋒