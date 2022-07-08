解放軍東部戰區台島周邊海空域實戰化演練 「針對美台勾連」

解放軍東部戰區周五（8日）發布消息稱，近日在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。軍方強調，是「針對美台勾連挑釁惡劣行徑」。

值得注意，近期中美高層接觸，台灣問題成為焦點。中央軍委聯合參謀部參謀長李作成周四（7日）應約與美軍參聯會主席米萊（米利，Mark Milley）視像通話時，也要求美方恪守一個中國原則和三個聯合公報規定，停止開歷史倒車，停止美台軍事勾連【詳見此：中美軍方高層通話 中方要求停止美台軍事勾連】。

批美給「台獨」分裂勢力撐腰打氣

解放軍東部戰區新聞發言人施毅指出，近來美方在台灣問題上動作不斷，給「台獨」分裂勢力撐腰打氣，這完全是徒勞的，只會擾亂台海和平、加劇地區緊張。

他強調，台灣是中國的一部分。戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定，堅決粉碎任何「台獨」圖謀。

中美軍方高層通話 中方要求停止美台軍事勾連

王毅：拒絕任何將烏克蘭危機同台灣問題相提並論圖謀

回應美參議員訪台

▲ 國防部發言人吳謙（資料圖片）

另外，國防部發言人吳謙回應美國共和黨參議員斯科特（Rick Scott）訪問台灣時，批評美方此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中美關係的政治基礎，嚴重破壞中美兩國兩軍關係，加劇台海地區局勢緊張昇級，中方對此堅決反對。

吳謙指出，針對美台勾連挑釁惡劣行徑，解放軍東部戰區近日在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。

他強調，台灣問題純屬中國內政。祖國統一是絕對要實現，外部勢力干涉是絕對不會得逞。中國人民解放軍全時待戰、隨時能戰，採取一切必要措施，堅決挫敗外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

斯科特周四抵台，周五上午與台灣的蔡英文總統會面。蔡英文表示，民主夥伴間必須更深化合作。斯科特則表示，美國及世界上其他熱愛自由的國家會攜手合作，確保台灣能決定自己的未來，而不是讓其他國家干涉。

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責任編輯：林佩怡

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