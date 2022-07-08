上海逾8萬人接種兩劑滅活疫苗後溝針 進一步提高預防效果

在新冠肺炎疫情下，上海此前宣佈，已啟動針對18歲及以上人群的序貫加強免疫，即接種兩劑滅活疫苗（國藥、科興）後再溝其他疫苗，以進一步提高預防效果。上海市疾控中通過官方微信號透露，目前當地已有8.86萬人使用序貫加強免疫程序接種新冠疫苗。

上海市疾控中心免疫規劃所醫師任佳表示，序貫加強免疫是不同技術路線的疫苗按照一定的接種時間間隔、接種的劑次，為進一步提高預防效果，同時考慮安全性，所採取的一項免疫策略。

按程序「溝針」能起優勢互補作用

即是說，新冠疫苗分為滅活疫苗、腺病毒載體疫苗、重組蛋白疫苗等不同生產工藝，它們之間可以按規定的接種程序「溝針」，起到優勢互補的作用。本次的序貫加強接種方案，是在完成2劑次滅活疫苗基礎免疫滿6個月後，可選擇接種1劑腺病毒載體疫苗或1劑重組蛋白疫苗。

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研究數據表明，同源加強免疫和序貫加強免疫，都能夠進一步提高免疫效果，滿足條件的人都應該盡早接種。但不可同時接受序貫加強免疫接種和同源加強免疫接種。目前，序貫加強免疫接種免費。

另外，上海市疾控中心表示，國際上已經開展大量的序貫加強免疫接種的臨床試驗，研究的結果是安全的。加強免疫劑次相較於基礎免疫劑次未顯著增加不良反應發生風險。本次推薦用於序貫加強免疫的兩種疫苗，已經在上億劑次的使用中證實了安全性。

市疾控中心又指，接種重組蛋白疫苗或腺病毒載體疫苗後，不可以進行序貫加強免疫。目前，序貫加強免疫僅針對完成2劑次新冠病毒滅活疫苗接種，而且廠家為國藥中生北京公司、國藥中生武漢公司和北京科興公司。已接種重組蛋白疫苗1劑或2劑者，需繼續使用原疫苗完成3針接種；已接種腺病毒載體疫苗1劑者，可使用原疫苗進行1劑次同源加強。

責任編輯：易燕丹

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