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安倍晉三中槍 中國學者：日本應反思國內政治問題

國情動向 12:09 2022/07/08

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日本前首相安倍晉三今日（8日）在奈良演說遇襲中槍，內地國際問題專家向官媒《環球時報》指，在日本國內政治整體保守化、右傾化的背景下，發生這種事令人震驚，這足以成為戰後日本政治中最大事件，「這種暴力行徑應當嚴厲譴責，但也應該促使日本反思，其國內政治是否出現了極化的危險」。

中國國際問題研究院亞太研究所研究員項昊宇指，槍擊案發生在參院選舉前的敏感時期，不排除兇手出於政治目的。安倍雖是執政時間最長的首相，日本國內對其評價卻褒貶不一，反安倍的民意也始終存在，既有對其「安倍經濟學」造成社會貧富差距拉大的不滿，也有對其強行推動軍事安全政策調整的反感。

經濟低迷令極端思想暗流湧動

戰後日本曾出現過激進的左翼運動，極右團體也長期存在，但在冷戰後，隨著日本國內左右陣營對壘的政治格局趨於瓦解，極端政治活動也趨於減少。近年來雖然日本政治表面波瀾不驚，自民黨執政地位穩固，但經濟長期低迷、國家發展面臨深層次困境背景下，民粹等極端思想依然暗流湧動。

項昊宇又指，日本以社會治安良好、槍械管控嚴格著稱，但近年來仍會不時發生惡性治安事件，這與經濟社會發展停滯、社會思潮閉塞壓抑有一定關係。

責任編輯：陳建錫

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政治 槍擊 安倍晉三 奈良 日本 環球時報

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