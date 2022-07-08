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中澳外長時隔3年將首次會晤 澳洲：尋求穩定與華關係

國情動向 13:09 2022/07/08

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中澳緊張關係有望緩和？在印尼峇里島舉行的二十國集團（G20）外長會議期間，中國國務委員兼外長王毅與澳洲外長黃英賢（Penny Wong）將會面，是中澳外長自2019年來首次會晤。

兩人據報將於當地時間周五（8日）傍晚會面。黃英賢周五表示，這次會面旨在穩定兩國關係，但強調不會在國家利益方面作出任何讓步，又指穩定關係的第一步是解決兩國之間的貿易爭端。

澳：第一步解決兩國貿易爭端 國家利益上不讓步

黃英賢在峇里島表示，「我們都知道我們存在分歧。兩國關係中存在挑戰。我們認為需要接觸以穩定關係」。她稱，當涉及到澳洲的國家利益時，不會做出任何讓步。

她又指出，穩定關係的第一步將是解決兩國之間的貿易爭端，強調這不符合雙方利益。

關係緊張 中國對澳洲投資暴跌近7成

澳洲總理喊話：中國需取消貿易制裁 以改善中澳關係

中澳關係近年持續惡化，澳洲新一屆政府上場，兩國迎來改善關係契機。上月中澳防長在新加坡出席香格里拉對話期間會面，是兩國近3年來首次高級別官員會談。

早前澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）則表示，中國需要取消對澳制裁，以改善中澳關係。目前澳洲木材、煤炭、肉類和葡萄酒等商品進入中國面臨困難，包括關稅和清關延誤。

中國外交部表示，近年來中澳關係遭遇困難的是非曲直十分清楚，中國對於發展中澳關係立場一貫明確，澳方應該秉持相互尊重、互利共贏的原則處理兩國關係，同中方相向而行，推動中澳全面戰略夥伴關係健康穩定發展。

責任編輯：林佩怡

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