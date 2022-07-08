中美外長會面在即 美媒：北京正嘗試這幾招破解印太戰略

中美外長會面在即，彭博社分析，王毅正嘗試用幾招破解美國旨在圍堵中國的印太戰略，包括以經濟利益緩和東南亞國家疑慮、提供低干預主義的安全途徑。

分析文章指，自上周以來，王毅在東南亞各國穿梭，泰國向其承諾完成造價52億美元的中老泰鐵路，在與菲律賓新任總統馬科斯會面後，王毅稱希望開創中菲兩國關係新的「黃金時代」。他還出席了在緬甸舉行的一個地區性峰會，似乎表明對一年多前通過武力奪權上台的軍政府的認可度上升。

這為期11日的外訪，是中國針對美國印太戰略採取的行動之一，意圖通過強調經濟利益共享，緩和東南亞諸國對北京的疑慮。隨著俄羅斯對烏克蘭的入侵，中國在外交上面臨更緊迫的問題，因為俄烏戰爭令外界擔心中國對自身的領土爭端問題（例如台灣）可能也會採取武力行動。

同時，大多數亞洲國家都把中國視為最大貿易伙伴，考慮到東南亞國家不願意在中美之間「選邊站」，王毅似乎也旨在利用這點，著力描繪一種較低干預主義的全球安全途徑，避免強調民主和人權問題，這與拜登擴大「與志同道合民主國家」聯盟的努力形成鮮明對比。

中國人民大學國際事務研究所所長，前外交官王義桅指，發展是中國為全球提供的最大公共品，現在中國也開始把安全作為公共品提供給世界。

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責任編輯：陳建錫