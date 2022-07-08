海南據報將可使用全球唯一新冠預防藥 兩針13300元不能用醫保

據內地傳媒報道，全球唯一一款獲得包括美國、英國及歐盟等多地區授權，用於新冠暴露前預防的藥物近日運抵海南。這款由阿斯利康公司研發的中和抗體Evusheld（恩適得）已完成入境特殊物品審批。

《第一財經》報道，盡管Evusheld尚未在國內上市，但根據「國九條」相關政策，Evusheld可在海南博鰲樂城國際醫療旅游先行區使用，尚不能使用醫保結算，一次性注射兩針價格為13,300元人民幣。

海口海關周二（5 日）發布消息稱，海口海關所屬博鰲機場海關日前為中國大陸首次進口的中和抗體Evusheld完成入境特殊物品審批，貨值共計2198.02萬元。該藥品優先適用於免疫功能受損或者免疫力低下人群的新冠病毒感染預防，使用者必須年齡在12歲或以上，體重不少於40 公斤。

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報道指，瑞金海南醫院和博鰲超級醫院都將於本周六（7月9日）開始對首批預約者進行用藥。兩家醫院均表示，首批給藥人數要視藥物分配情況，目前已各有十幾人登記預約用藥。

一名相關諮詢人士透露，真正免疫功能受損或者免疫力低下的預約用藥者並不多，「有相當一部分是有出國需求的學生。」

該藥品未來降價幅度有限

據阿斯利康披露的信息，此前臨床試驗表明，與安慰劑相比，接受Evusheld治療者出現新冠肺炎症狀的風險在統計上顯著降低（初步分析為77%，中位六個月隨訪時為83%），病毒防護效果持續至少六個月，但要明確Evusheld提供的完整保護時長，還需更長的隨訪。

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對於目前全球正在流行的Omicron變異株，有數據顯示，Evusheld針對Omicron包括BA.4和BA.5在內的多個亞型仍然有保護效力。阿斯利康也正在研發下一代更針對多個冠狀病毒的預防性藥物。

內地已獲批准的新冠中和抗體物仍然為治療使用，尚無可用於暴露前預防的。而Evusheld是中國首次進口的新冠中和抗體，阿斯利康沒有透露未來該藥品在中國的進一步上市計劃。

至於Evusheld的高昂售價，一位業內人士表示，目前在中國需要自費不能用醫保，未必能被廣泛接受；另取決於後續藥物批准進入市場後的價格談判，「如果大量採購之後，很有可能會降價，但是降價的幅度也有限，有可能會降到幾千元，要降到幾百元估計是不可能的。」

責任編輯：易燕丹

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