機構：6月內地百家房企融資按年跌逾六成 償債潮持續

克而瑞公布，內地100家典型房企6月融資總量按月跌逾一成，按年跌逾六成，民營房企跌幅較大。房企償債潮持續，7月到期債券金額按月升逾一成半。

數據顯示，納入統計的房企融資總量為587億元（人民幣，下同），按月跌11.8%，按年跌62.6%。上半年，累計融資總量4126億元，比去年下半年跌19%，按年減少49%，反映房企融資壓力持續凸顯。民營房企融資量按比跌幅較大，帶動總量下跌，可見民企難融資的問題依然明顯。

從融資結構來看，房企境內債權融資507億元，按月跌3.2%，按年跌20.9%；境外債權融資10億元，按月跌85.8%，按年跌97.7%。房企發債（境內外發行的各類債券、優先票據、中期票據等）277億元，按月跌37.5%，按年跌49.7%，境內發債的主體仍然基本為央企及國企。

房企 當月 共44筆債券到期，金額639億元，按月 升 68.6%， 佳兆業到期的4只境外優先票據、新力到期的一隻優先票據及華夏幸福的一筆境外債則出現了實質性違約。 克而瑞還提前關注7月房企將有51筆債券到期，剔除掉已經提前贖回的部分後約740億元，按月升15.8%，表明償債潮仍在持續。

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責任編輯：陳建錫