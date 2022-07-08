台指解放軍戰機今越過海峽中線 京：針對台獨勢力（更新版）

路透社報道，多架中國大陸戰機今日（8日）自台灣西北方穿越台灣海峽中間線，專家認為意在釋放享有海峽主權政治信號。

*17:00更新外交部回應

*18:00更新台灣國防部回應

台灣的國防部表示，大陸空軍戰機今日上午越過海峽中線，並稱行為挑釁，已嚴重破壞區域和平與穩定。

在北京，外交部發言人趙立堅今日在例行記者會上回應說，中國將堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅決粉碎任何台獨圖謀。軍方在台灣周邊海空域展開演練，針對的是外部勢力幹涉和台獨分裂勢力。

趙立堅也強調：「中方關於台灣海峽中線的立場是明確的、一貫的，台灣當局借此進行政治操弄是不會得逞的。」

專家：釋享主權訊號

據路透報道稱，台灣軍事專家亓樂義指，北京此舉是將其對台灣海峽享有主權的主張實踐化，未來可能會常態性地越過海峽中線。

亓樂義認為這是一個明確的政治信號，要證明沒有所謂的還想中線，但軍事上的意義薄弱，因為對中國而言，台灣西部部署了密集防空火力，中國軍機若進入領空相當危險。

中國外交部日前表示，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，有關國家聲稱台灣海峽是國際水域的說法是錯誤的。

解放軍東部戰區台島周邊海空域實戰化演練 「針對美台勾連」

中美軍方高層通話 中方要求停止美台軍事勾連

中國國防部發言人吳謙今早指出，美國議員訪台嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中美關係的政治基礎，嚴重破壞中美兩國兩軍關係，加劇台海地區局勢緊張升級，中方對此堅決反對。

吳謙表示，針對美台勾連挑釁惡劣行徑，中國人民解放軍東部戰區於近日在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。

責任編輯：李冰琪