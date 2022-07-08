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Zara三大姐妹品牌撤出中國 內媒：追不上時代需求

經濟脈搏 15:37 2022/07/08

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全球四大服裝零售商之一、Zara的母公司Inditex宣布7月底前關閉旗下品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarius在中國的網上商店，客服熱線則維持股務至8月底。Bershka等進入中國市場均超過10年，高峰期曾在多個省市擁有約200間分店，但各地分店截至去年底已全線結業。

品牌均聚焦年輕群體，Stradivarius專注於女裝，Bershka和Pull&Bear兼顧男女裝，在全球擁有逾2500間分店，佔Inditex總營收約1/4。

內媒報道，三個品牌的天貓旗艦店首頁均貼出公告：「從2022年7月31日起，商店將停止銷售該品牌系列商品。」網上商店仍在進行打折促銷，但在售商品已經不多。在該平台上，這些品牌的粉絲數量均在400萬以上，但自從前年Inditex首次出現季度虧損以來，其在中國的業績便一直無起色。

Massimo Dutti在中國的分店也在減少。

目前，Inditex在中國市場仍保留品牌Zara、Massimo Dutti、Oysho等品牌，而數據顯示，後兩者的分店數量自疫情以來亦有減無增。

內媒：中國品牌崛起，歐美品牌已無優勢

報道指，海外服企業在中國市場的日子變得難過，疫情以來頻頻傳出撤離的消息，包括NEW LOOK、Topshop等。在國內曾有大量市佔率的Gap、H&M、uniqlo也不過，H&M的經營策略有一定問題，加上疫情影響，前景堪憂；Gap在中國市場深陷泥潭，旗下品牌Old Navy已經全部關店；uniqlo的銷售收益和經營利潤表現也不佳，收入下滑，利潤大降，多地分店關閉，當前面臨的挑戰不小。

另一主要原因是中國本土品牌的快速崛起，此消彼長下，海外品牌在產品質素、價格、供應鏈，以及商業模式等方面，未來可能已經毫無優勢可言，上述歐美品牌的撤離，正是它們無法符合時代需求而徹底「掉隊」的結果。企業必須奮力追趕日新月異的消費需求變遷，才能得以生存。

亞馬遜宣布旗下電子書業務分階段撤出中國

上海1-5月外貿總值按年減2.8% 外資企業進出口跌

Nike跑步應用程式NRC 7月8日起在中國停止營運

受疫情和抵制影響 H&M永久關閉上海旗艦店

迪士尼CEO：相信沒有中國市場也會成功 內地網民喊滾

責任編輯：陳建錫

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