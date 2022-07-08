美起訴國土安全部人員 涉為中國監視異見人士 中使館回應

美國司法部起訴美國國土安全部僱員和前僱員，指控他們涉嫌為中國政府監視和騷擾在美的異見人士。美國司法部門形容這是中國的「跨國鎮壓計劃」。

路透引述中國駐華盛頓大使館發言人稱，不清楚具體情況，但中國堅決反對美國無端詆毀和污蔑中國的行為。

據美國司法部，兩名涉案人士分別是在國土安全部工作了15年、現職驅逐事務官的Craig Miller，以及退休國土安全部執法人員、現職私人調查員的Derrick Taylor。兩人已在6月被捕。

司法部稱，大陪審團決定起訴上述兩人和另外3人，分別是劉藩（音譯，Fan “Frank” Liu）、Mathew Ziburis、孫強（音譯，Qiang Sun），劉藩和Ziburis已於3月被捕，孫強尚未落網。

美國助理司法部長奧爾森（Matthew Olsen）表示，這些個人幫助外國政府特工，尋求壓制在美國避難的異見人士，強調司法部會捍衛在美國的人們行使自由言論和政治表達的權利。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇稱，中國一直要求海外中國公民遵守當地法律和規範。

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責任編輯：林佩怡

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