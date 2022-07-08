衛健委：Omicron BA.5亞分支引發本土疫情 外防輸入壓力加大

內地新冠肺炎疫情持續，國家衛健委表示，全球疫情持續反彈，中國外防輸入壓力不斷增大，而Omicron BA.5亞分支正在成為全球主要流行毒株，並在中國引發本土聚集性疫情，防控形勢嚴峻複雜。當局強調各地要加強對集中隔離點的管理，確保「7+3」管控政策落實、落地、落細。

各地要確保「7+3」管控政策落實

在周五（8日）舉行的國務院聯防聯控機制發布會上，國家衛健委疾控局副局長、一級巡視員雷正龍表示，近日北京、天津、陝西等地也相繼報告由BA.5變異株輸入病例引起的本土疫情，中國外防輸入壓力持續加大。

另外，雷正龍指出，近期，上海、江西、北京等地發現個別入境人員，在解除集中隔離後檢測出現陽性的情況，發現個別入境人員集中隔離點在管理上有薄弱環節和風險隱患，例如集中隔離期間核酸檢測頻次不足、個別入境人員解除集中隔離後沒有嚴格執行3天居家健康監測，甚至外出聚集。

他表示，各地要加強對集中隔離點的管理，嚴格按照第九版防控方案的有關要求，確保「7+3」管控政策落實、落地、落細。包括嚴格落實居家健康監測，入境人員居家健康監測期間不要外出，按照要求做好健康監測和核酸檢測。他強調，「7+3」管控政策不是放鬆要求，而是要求管理更加規範，更為嚴格，這樣才能夠取得有效的防控效果。

上海疫情擴散風險較高

對於目前疫情，雷正龍表示，6月份全國本土新冠疫情呈現波動下降態勢，但7月上旬局部地區疫情有所反彈。7月1至7日，平均每天報告有325宗感染，波及16個省47個地市，主要在安徽和江蘇兩個省份。

內地感染反彈至378宗 北京打針才能進聚集場所惹議後改口：自願接種

上海逾8萬人接種兩劑滅活疫苗後溝針 進一步提高預防效果

他指出，安徽宿州泗縣最新核酸篩查，未在非管控人群中發現陽性，疫情應急處置取得積極成效。但由於前期感染基數大、社區傳播廣泛，還需要持續排查管控風險，鞏固成效，防止反彈回潮。江蘇疫情主要波及無錫、徐州，目前無錫仍有疫情社區傳播風險，徐州疫情社區傳播風險有待進一步觀察，

而上海日前報告一宗KTV傳播鏈疫情，4天內累計報告87宗感染，疫情已隱匿傳播一段時間，進一步社區傳播和擴散風險還是比較高。

各地要嚴防境外輸入病例引起本土疫情，同時要提升本土聚集性疫情應急處置能力，及時遏制、阻斷社會面傳播，統籌社會經濟發展和疫情防控。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁